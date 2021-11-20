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Главврач Мостепан: Бывает, приезжает пациент, более-менее дышит, активный. Обследуют легкие – а там 80% поражения. То есть день-два – и он рухнет

Главврач киевской больницы: Процент молодых людей, которые сегодня находятся в реанимации, шокирует
Главврач киевской больницы: Процент молодых людей, которые сегодня находятся в реанимации, шокирует
Фото: Евгений Малолетка / ЮНИСЕФ

Среди пациентов с COVID-19 стало значительно больше молодых людей, а сама болезнь в ходе текущей волны значительно хуже поддается лечению. Об этом главный врач 4-й городской клинической больницы Киева Татьяна Мостепан рассказала в интервью "Обозревателю", опубликованном 19 ноября.

"Тот процент молодых людей, которые сегодня находятся в реанимации, шокирует. Кроме того, начали также тяжело болеть дети, чего не было ни при первой, ни при второй волне пандемии", – сказала она.

Врач уточнила, что возрастная группа среди тяжело заболевших все еще преобладает.

"Но мы говорим, что если, например, в прошлую волну у нас 40, 35, 33 года – это были очень редкие пациенты, то сейчас видим, что с каждой неделей количество молодых людей постепенно увеличивается. Преимущественно, конечно, это группа риска и пожилые люди. Но и процент молодых людей увеличивается, а также смертность", – сказала Мостепан.

Она подчеркнула, что если у молодого человека есть все шансы переболеть в легкой, средней степени тяжести, то у возрастных пациентов и группы риски эти шансы гораздо меньше.

Врач рассказала, что больным сейчас нужно значительно больше кислорода, чем раньше, но в целом медики используют тот же протокол, что и в предыдущие волны, так как препаратов, которые боролись бы с самим вирусом, до сих пор нет.

"Мы видим масштаб трагедии, но трудно объяснять людям. Они думают, что все как в прошлом или позапрошлом году. Нет, это совсем не так. Эта волна совсем не такая, как предыдущие. Пациенты гораздо хуже реагируют на терапию и поддаются лечению... Идет очень быстрая, агрессивная, мгновенная смена состояний, быстрая декомпенсация всех хронических заболеваний, которые есть у человека. И я даже сказала бы, что не успевает лабораторная диагностика до клинической картины. Или наоборот – бывает, приезжает пациент и еще более-менее дышит, сатурация немного низкая, он весь возбужденный, вроде бы и активный. Производится обследование легких – а там 80% поражения. То есть мы понимаем, что день-два – и он рухнет", – рассказала Мостепан.

По ее словам, большинство пациентов чувствовали себя нормально, а затем в один момент им становилось плохо и они начинали задыхаться. В этот момент уже идут значительные изменения в легких.

"На сегодняшний день больные остаются ''положительными" очень долго. Если, например, в прошлом году в среднем мы больных девять дней держали в койках, то сейчас меньше 12 дней никак. А некоторые пациенты могут у нас находиться и месяц, и полтора", – добавила врач.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-1980,9 тыс. пациентов умерли.

Теги: эпидемия, больница, смертность, молодежь, лечение, медики, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, реанимация, коронавирус
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