Главврач Мостепан: Бывает, приезжает пациент, более-менее дышит, активный. Обследуют легкие – а там 80% поражения. То есть день-два – и он рухнет

"Тот процент молодых людей, которые сегодня находятся в реанимации, шокирует. Кроме того, начали также тяжело болеть дети, чего не было ни при первой, ни при второй волне пандемии", – сказала она.

Врач уточнила, что возрастная группа среди тяжело заболевших все еще преобладает.

"Но мы говорим, что если, например, в прошлую волну у нас 40, 35, 33 года – это были очень редкие пациенты, то сейчас видим, что с каждой неделей количество молодых людей постепенно увеличивается. Преимущественно, конечно, это группа риска и пожилые люди. Но и процент молодых людей увеличивается, а также смертность", – сказала Мостепан.

Она подчеркнула, что если у молодого человека есть все шансы переболеть в легкой, средней степени тяжести, то у возрастных пациентов и группы риски эти шансы гораздо меньше.

Врач рассказала, что больным сейчас нужно значительно больше кислорода, чем раньше, но в целом медики используют тот же протокол, что и в предыдущие волны, так как препаратов, которые боролись бы с самим вирусом, до сих пор нет.

"Мы видим масштаб трагедии, но трудно объяснять людям. Они думают, что все как в прошлом или позапрошлом году. Нет, это совсем не так. Эта волна совсем не такая, как предыдущие. Пациенты гораздо хуже реагируют на терапию и поддаются лечению... Идет очень быстрая, агрессивная, мгновенная смена состояний, быстрая декомпенсация всех хронических заболеваний, которые есть у человека. И я даже сказала бы, что не успевает лабораторная диагностика до клинической картины. Или наоборот – бывает, приезжает пациент и еще более-менее дышит, сатурация немного низкая, он весь возбужденный, вроде бы и активный. Производится обследование легких – а там 80% поражения. То есть мы понимаем, что день-два – и он рухнет", – рассказала Мостепан.

По ее словам, большинство пациентов чувствовали себя нормально, а затем в один момент им становилось плохо и они начинали задыхаться. В этот момент уже идут значительные изменения в легких.

"На сегодняшний день больные остаются ''положительными" очень долго. Если, например, в прошлом году в среднем мы больных девять дней держали в койках, то сейчас меньше 12 дней никак. А некоторые пациенты могут у нас находиться и месяц, и полтора", – добавила врач.