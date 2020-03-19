За четыре дня в Украину из-за границы вернулось 44 тыс. человек

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинцев из-за границы эвакуировали на самолетах.

С 14-го по 18 марта в Украину из-за границы вернулось 44 тыс. граждан. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По словам Криклия, украинцев вернули на родину на самолетах.

Других деталей в сообщении он не привел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано 222 642 человека, 9115 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии. На эти пять стран приходится 163,8 тыс. случаев болезни.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, пять – в Киеве и Киевской области, один – в Донецкой, два – в Житомирской области; два пациента скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. С 18 марта прекращено регулярное пассажирское авиасообщение.