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За четыре дня в Украину из-за границы вернулось 44 тыс. человек

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинцев из-за границы эвакуировали на самолетах.

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В Украину вернулось 44 тыс. граждан
В Украину вернулось 44 тыс. граждан
Фото: EPA

С 14-го по 18 марта в Украину из-за границы вернулось 44 тыс. граждан. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По словам Криклия, украинцев вернули на родину на самолетах.

Других деталей в сообщении он не привел.

https://www.facebook.com/vladyslav.kryklii/posts/2875196572570196

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано 222 642 человека, 9115 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии. На эти пять стран приходится 163,8 тыс. случаев болезни.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, пять – в Киеве и Киевской области, один – в Донецкой, два – в Житомирской области; два пациента скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. С 18 марта прекращено регулярное пассажирское авиасообщение.

Теги: Украина, Министерство инфраструктуры, Владислав Криклий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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