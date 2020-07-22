За первое полугодие 2020 года по поддельным документам в Украину пытались попасть 277 человек – Госпогранслужба

С января по июнь этого года 1,1 тыс. человек хотели попасть в Украину по недействительным паспортам, сообщает Госпогранслужба.

Из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса этой весной пограничники зафиксировали самый низкий пассажиропоток Фото: dpsu.gov.ua

За первое полугодие 2020 года по поддельным документам в Украину пытались попасть 277 человек. Об этом 22 июля сообщает Государственная пограничная служба Украины.

За указанный период украинские пограничники отказали во въезде в страну 11,7 тыс. человек. В частности 1,1 тыс. из них хотели попасть в Украину по недействительным паспортам, 28 человек попытались подделать служебные отметки Госпогранслужбы, а 220 путешественников вообще были без документов.

В целом из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса этой весной пограничники зафиксировали самый низкий пассажиропоток.

За первое полугодие этого года границу Украины и линию разграничения со временно оккупированными территориями пересекли 19,8 млн человек, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (почти 46 млн).

В настоящее время обязательным условием для въезда иностранцев в Украину является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания COVID-19. Граждане, которые приезжают из стран "красной" зоны в Украину, должны проходить обсервацию в течение 14 дней с использованием приложения "Дій вдома". Граждане "зеленых" стран могут приезжать беспрепятственно при наличии страхового полиса. Список "красных" и "зеленых" стран формирует Минздрав Украины.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

С 5 июня в Украине возобновилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня начаты международные рейсы.

14 июня министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что с 15 июня для пассажиров из разных стран по прибытии в Украину будут действовать разные правила.