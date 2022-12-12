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Гутцайт: Пока не закончится война в Украине, мы не можем встречаться на международных соревнованиях с россиянами и белорусами

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Гутцайт: Мы хотим и делаем все возможное, чтобы не было россиян и белорусов на международных соревнованиях, чтобы мы не видели российский флаг, пока идет война в Украине
Гутцайт: Мы хотим и делаем все возможное, чтобы не было россиян и белорусов на международных соревнованиях, чтобы мы не видели российский флаг, пока идет война в Украине
Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

Украина делает все возможное, чтобы российские и белорусские спортсмены не были допущены к этим Олимпийским играм. Об этом министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сказал 10 декабря в эфире телемарафона, видео опубликовала пресс-служба министерства.

"До тех пор, пока не закончится война в Украине, мы не можем встречаться на международных соревнованиях с россиянами и белорусами", – цитирует Гутцайта пресс-служба. 

Он подчеркнул, что для Украины недопустимо, чтобы российские и белорусские спортсмены выступали на международных соревнованиях и "пропагандировали свои страны".

"С первого дня войны мы жестко реагируем на любые попытки российских и белорусских спортсменов представлять и пропагандировать свои страны на международном уровне! Мы хотим и делаем все возможное, чтобы не было россиян и белорусов на международных соревнованиях, чтобы мы не видели российский флаг, чтобы мы не видели никого из России и Беларуси, пока идет война в Украине", – сказал Гутцайт.

Он отметил, что в Украине слышали мнение президента Франции Эммануэля Макрона о возможности допуска команд из России и Беларуси на следующие Олимпийские игры.

"То, что он выразил как хозяин Олимпийских игр, которые будут проходить в 2024 году в Париже, – это его личное мнение, и мы не принимаем это", – заявил Гутцайт. Он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы российские и белорусские спортсмены не были допущены на эти Олимпийские игры.

"Нам это удается на сегодняшний день. Хочу также отметить, что на саммите Международного олимпийского комитета были продлены санкции против российских и белорусских спортсменов. Рекомендации МОК действуют", – добавил министр.

https://www.facebook.com/vgytzait/videos/820565355916133/

12 декабря Гутцайт также сообщил в Facebook, что министры спорта 25 государств – членов ЕС, а также Австралии, Канады, Исландии, Японии, Республики Корея, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и США обратились к президенту МОК Томасу Баху о необходимости устранения представителей РФ и РБ с ключевых позиций в международных спортивных федерациях и оргкомитетах крупных спортивных событий. 

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/pfbid02o23qiF2nwGbF8We7uQ1s7iRBgP7roZwLhANHhesxVvvT1vXMxiZqbyUqt9zmrMdil

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах и соревнованиях, в частности по теннисуфутболухоккею, баскетболу, фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Гутцайт заявлял, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По его словам, это "реальный удар по спорту этих стран".

Однако на саммите лидеров стран G20 15 ноября президент МОК Томас Бах выступил против отстранения россиян от международного спорта. "Олимпийский спорт нуждается во всех спортсменах, принимающих правила, даже если их страны находятся в состоянии конфронтации или войны", – цитировал его сайт МОК. 

Позднее Бах заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает за участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже представителей всех стран мира и утверждает, что "спорт не должен быть политизирован".

7 декабря, на заседании исполкома МОК, Бах заявил, что "вопрос об участии спортсменов сильно отличается от вопроса о санкциях для их правительства", сообщал сайт комитета. По его словам, вопрос об участии спортсменов "никогда не входил и не мог входить в состав санкций" – это была "защитная мера для защиты честности международных спортивных соревнований и обеспечения безопасности спортсменов из этих двух стран".

9 декабря саммит МОК оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. Но их участие в международных соревнованиях активно обсуждается – в частности, возможно, им разрешат участвовать в соревнованиях в Азии. 

Теги: Россия, спорт, Беларусь, санкции, Олимпиада, война России против Украины, спортсмены, Олимпиада 2024, Олимпийские игры, Вадим Гутцайт
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