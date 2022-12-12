Гутцайт: Пока не закончится война в Украине, мы не можем встречаться на международных соревнованиях с россиянами и белорусами

Гутцайт: Мы хотим и делаем все возможное, чтобы не было россиян и белорусов на международных соревнованиях, чтобы мы не видели российский флаг, пока идет война в Украине Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

"До тех пор, пока не закончится война в Украине, мы не можем встречаться на международных соревнованиях с россиянами и белорусами", – цитирует Гутцайта пресс-служба.

Он подчеркнул, что для Украины недопустимо, чтобы российские и белорусские спортсмены выступали на международных соревнованиях и "пропагандировали свои страны".

"С первого дня войны мы жестко реагируем на любые попытки российских и белорусских спортсменов представлять и пропагандировать свои страны на международном уровне! Мы хотим и делаем все возможное, чтобы не было россиян и белорусов на международных соревнованиях, чтобы мы не видели российский флаг, чтобы мы не видели никого из России и Беларуси, пока идет война в Украине", – сказал Гутцайт.

Он отметил, что в Украине слышали мнение президента Франции Эммануэля Макрона о возможности допуска команд из России и Беларуси на следующие Олимпийские игры.

"То, что он выразил как хозяин Олимпийских игр, которые будут проходить в 2024 году в Париже, – это его личное мнение, и мы не принимаем это", – заявил Гутцайт. Он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы российские и белорусские спортсмены не были допущены на эти Олимпийские игры.

"Нам это удается на сегодняшний день. Хочу также отметить, что на саммите Международного олимпийского комитета были продлены санкции против российских и белорусских спортсменов. Рекомендации МОК действуют", – добавил министр.

12 декабря Гутцайт также сообщил в Facebook, что министры спорта 25 государств – членов ЕС, а также Австралии, Канады, Исландии, Японии, Республики Корея, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и США обратились к президенту МОК Томасу Баху о необходимости устранения представителей РФ и РБ с ключевых позиций в международных спортивных федерациях и оргкомитетах крупных спортивных событий.