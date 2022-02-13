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ВОЙНА В УКРАИНЕ

12 февраля боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

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Война на Донбассе продолжается восемь лет
Война на Донбассе продолжается восемь лет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В субботу, 12 февраля, боевики на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня, проинформировал в Facebook утром 13 февраля пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"12 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. [...] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в субботу боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Пески (из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов) и Новозвановка (из автоматических станковых гранатометов), а возле Лопаскино и Лобачево с помощью беспилотников сбрасывали выстрелы ВОГ-17.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в штабе ООС.

По его данным, 13 февраля по состоянию на 7.00 боевики огневой активности не проявляли.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/311398764348774

11 февраля боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

Теги: Донбасс, оккупация, агрессия, боевики, перемирие, беспилотники, Пески, гранатомет, обстрелы, российская агрессия, война в Украине, Новозвановка, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС, нарушение
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