12 февраля боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается восемь лет Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"12 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. [...] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в субботу боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Пески (из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов) и Новозвановка (из автоматических станковых гранатометов), а возле Лопаскино и Лобачево с помощью беспилотников сбрасывали выстрелы ВОГ-17.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в штабе ООС.

По его данным, 13 февраля по состоянию на 7.00 боевики огневой активности не проявляли.

11 февраля боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.