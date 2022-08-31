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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около 2 тыс. погибших в Украине остаются неопознанными – глава нацполиции

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Клименко: все преступления, по которому установлены пострадавшие, расследуются отдельно
Клименко: все преступления, по которому установлены пострадавшие, расследуются отдельно
Фото: Ігор Клименко / Facebook

С начала полномасштабного вторжения России в Украину открыто более 30 тыс. расследований по военным преступлениям. Об этом в интервью "Forbes-Украина" сообщил глава Нацональной полиции Игорь Клименко.

По его словам, такое количество обусловлено тем, что дела инициируются по всем убийствам и изнасилованиям, совершенным оккупантами. Бомбардировки, случаи мародерства, уничтожения объектов инфраструктуры и жилья, угон транспорта и порыв путей – все это также относится к военным преступлениям.

Клименко сообщил, что все правонарушения, по которым установлены пострадавшие, расследуются отдельно.

"Каждый частный случай. Если это ваша квартира, то это будет одно уголовное производство. Ваше заявление является оригинальным. Мы должны разобраться по каждому отдельному факту", – рассказал он.

При этом обнаруженные в Киевской области массовые захоронения, где найдено около 1,3 тыс. тел мирных жителей, расследуются по одному уголовному производству, поскольку оно требует огромного количества экспертиз, в том числе и ДНК-исследований, а также опроса тысяч людей, находившихся там во время оккупации. 

"Это и видео с видеокамер, спутниковые снимки – какие подразделения, где были их позиции, кто стрелял, кто уехал. У нас была информация, куда и в каком количестве эта техника перемещалась, где находились позиции, где находилась РСЗО, где артиллерия, в какую сторону велся огонь, в каких дворах в Ирпене находились минометные расчеты войск РФ", – уточнил он.

По его словам, около 2 тыс. тел по всей стране остаются неопознанными. Скорость идентификации зависит от того, что родственники многих погибших уехали за границу или оказались на временно оккупированной территории Украины. 

"Наша главная цель – собрать весь массив данных для того, чтобы когда родственник появится, мы готовы были взять у него биологические образцы и затем сравнить формулы ДНК", – добавил Клименко.

Контекст:

О том, что на оккупированных территориях российские военнослужащие совершают военные преступления, заявляют украинские властизападные государства и международные правозащитные организации.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, расстрелы и изнасилования мирных жителей были зафиксированы в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления.

Сейчас вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека. Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала создание международного трибунала для расследования преступлений России в Украине. Этот трибунал, как сказано в резолюции, должен иметь полномочия выдавать международные ордера на арест, "не ограниченные иммунитетом главы государства или правительства".

Теги: война России против Украины, Национальная полиция, уголовное производство, Игорь Клименко, российские оккупанты, военное преступление
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