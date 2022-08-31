Около 2 тыс. погибших в Украине остаются неопознанными – глава нацполиции

По его словам, такое количество обусловлено тем, что дела инициируются по всем убийствам и изнасилованиям, совершенным оккупантами. Бомбардировки, случаи мародерства, уничтожения объектов инфраструктуры и жилья, угон транспорта и порыв путей – все это также относится к военным преступлениям.

Клименко сообщил, что все правонарушения, по которым установлены пострадавшие, расследуются отдельно.

"Каждый частный случай. Если это ваша квартира, то это будет одно уголовное производство. Ваше заявление является оригинальным. Мы должны разобраться по каждому отдельному факту", – рассказал он.

При этом обнаруженные в Киевской области массовые захоронения, где найдено около 1,3 тыс. тел мирных жителей, расследуются по одному уголовному производству, поскольку оно требует огромного количества экспертиз, в том числе и ДНК-исследований, а также опроса тысяч людей, находившихся там во время оккупации.

"Это и видео с видеокамер, спутниковые снимки – какие подразделения, где были их позиции, кто стрелял, кто уехал. У нас была информация, куда и в каком количестве эта техника перемещалась, где находились позиции, где находилась РСЗО, где артиллерия, в какую сторону велся огонь, в каких дворах в Ирпене находились минометные расчеты войск РФ", – уточнил он.

По его словам, около 2 тыс. тел по всей стране остаются неопознанными. Скорость идентификации зависит от того, что родственники многих погибших уехали за границу или оказались на временно оккупированной территории Украины.

"Наша главная цель – собрать весь массив данных для того, чтобы когда родственник появится, мы готовы были взять у него биологические образцы и затем сравнить формулы ДНК", – добавил Клименко.