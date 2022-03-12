Белорусские военнослужащие отказываются от участия в войне против Украины, в Бресте происходят бунты – Центр коммуникаций Минкульта

По информации ведомства, призывная кампания военнослужащих запаса, которую начали власти Беларуси, вызвала панику среди населения.

"В отдельных частях, дислоцированных в районе города Брест, происходят бунты – военнослужащие, в том числе офицеры, выражают свое нежелание принимать участие в войне против Украины. Также участились случаи выезда офицеров МВД из страны вместе с семьями. Чтобы стабилизировать ситуацию, из России начали прибывать офицеры низшего и руководящего звена, которые назначаются на должности в вооруженных силах Беларуси", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Белорусский оппозиционер Вадим Прокопьев, который сейчас находится в Украине, говорил 5 марта, что белорусские военные будут массово сдаваться в плен украинцам, если получат приказ наступать.