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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Белорусские военнослужащие отказываются от участия в войне против Украины, в Бресте происходят бунты – Центр коммуникаций Минкульта

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Белорусские военнослужащие отказываются воевать в Украине, заявляют в Центре стратегических коммуникаций Минкульта
Белорусские военнослужащие отказываются воевать в Украине, заявляют в Центре стратегических коммуникаций Минкульта
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram (иллюстративное)

Белорусские военнослужащие отказываются от участия в военных действиях против Украины. Об этом сообщил Центр стратегическим коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

По информации ведомства, призывная кампания военнослужащих запаса, которую начали власти Беларуси, вызвала панику среди населения.

"В отдельных частях, дислоцированных в районе города Брест, происходят бунты – военнослужащие, в том числе офицеры, выражают свое нежелание принимать участие в войне против Украины. Также участились случаи выезда офицеров МВД из страны вместе с семьями. Чтобы стабилизировать ситуацию, из России начали прибывать офицеры низшего и руководящего звена, которые назначаются на должности в вооруженных силах Беларуси", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/306527434880577

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Белорусский оппозиционер Вадим Прокопьев, который сейчас находится в Украине, говорил 5 марта, что белорусские военные будут массово сдаваться в плен украинцам, если получат приказ наступать.

Контекст:

С 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине. По данным управления Сил теробороны "Север", белорусские войска также вошли на территорию Черниговской области. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине "участия не принимала и принимать не намерена".

11 марта РФ попыталась совершить провокацию: российские штурмовики залетели в воздушное пространство Украины в Ровенской области и открыли огонь по территории Беларуси, сообщило командование ВС ВСУ. Инцидент, по данным командования, произошел в Копани, его целью было втянуть армию Беларуси в войну с Украиной. В минобороны Беларуси эту информацию опровергли. Но жители приграничных с Украиной районов Беларуси подтвердили "Нашай Ніве", что видели самолеты и слышали взрывы, но не в районе Копани, а возле населенного пункта Бухличи (4 км севернее).

Если Лукашенко отдаст приказ белорусской армии вторгнуться в Украину для поддержки российских оккупантов, белорусская армия "на треть разбежится", считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал белорусов переходить на сторону Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Минкульт, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, население, паника, Брест
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