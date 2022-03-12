Белорусские военнослужащие отказываются от участия в войне против Украины, в Бресте происходят бунты – Центр коммуникаций Минкульта

По информации ведомства, призывная кампания военнослужащих запаса, которую начали власти Беларуси, вызвала панику среди населения.
"В отдельных частях, дислоцированных в районе города Брест, происходят бунты – военнослужащие, в том числе офицеры, выражают свое нежелание принимать участие в войне против Украины. Также участились случаи выезда офицеров МВД из страны вместе с семьями. Чтобы стабилизировать ситуацию, из России начали прибывать офицеры низшего и руководящего звена, которые назначаются на должности в вооруженных силах Беларуси", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Белорусский оппозиционер Вадим Прокопьев, который сейчас находится в Украине, говорил 5 марта, что белорусские военные будут массово сдаваться в плен украинцам, если получат приказ наступать.
С 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине. По данным управления Сил теробороны "Север", белорусские войска также вошли на территорию Черниговской области. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине "участия не принимала и принимать не намерена".
11 марта РФ попыталась совершить провокацию: российские штурмовики залетели в воздушное пространство Украины в Ровенской области и открыли огонь по территории Беларуси, сообщило командование ВС ВСУ. Инцидент, по данным командования, произошел в Копани, его целью было втянуть армию Беларуси в войну с Украиной. В минобороны Беларуси эту информацию опровергли. Но жители приграничных с Украиной районов Беларуси подтвердили "Нашай Ніве", что видели самолеты и слышали взрывы, но не в районе Копани, а возле населенного пункта Бухличи (4 км севернее).
Если Лукашенко отдаст приказ белорусской армии вторгнуться в Украину для поддержки российских оккупантов, белорусская армия "на треть разбежится", считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал белорусов переходить на сторону Украины.