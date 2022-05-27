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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британский депутат призывает мир оказать давление на РФ для деблокады портов Украины

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Джаногли отметил, что необходимо провести разминирование акватории Черного моря
Джаногли отметил, что необходимо провести разминирование акватории Черного моря
Фото: The Hunts Post / Facebook

Международное сообщество должно оказать давление на Россию для разблокировки морских портов Украины. Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Великобритании, бывший генеральный солиситор Англии и Уэльса Джонатан Джаногли.

"Я, безусловно, поддерживаю требование в адрес России разблокировать морские порты Украины. Некоторые члены международного сообщества справедливо предоставляют Украине морские ракетные комплексы, которые оттеснили российский флот от берегов Украины и могут обеспечить повышенный наступательный потенциал", – сказал британский парламентарий.

Он отметил, что необходимо также провести разминирование акватории Черного моря.

"Международное сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы она разблокировала украинские порты и чтобы были обеспечены безопасные поставки продовольствия, в том числе в развивающиеся страны. Для этого необходимо оказать международную помощь в борьбе с российскими и украинскими минами в Черном море. И обеспечить безопасный проход для коммерческих судоходных маршрутов. Участие Турции в этом процессе будет жизненно важным", – подчеркнул Джаногли.

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Из-за блокады Россией портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

По мнению  главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, РФ использует блокирование поставок зерна и возможный из-за этого голод для шантажа.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, война России против Украины, разминирование, морские порты Украины
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