Британский депутат призывает мир оказать давление на РФ для деблокады портов Украины

"Я, безусловно, поддерживаю требование в адрес России разблокировать морские порты Украины. Некоторые члены международного сообщества справедливо предоставляют Украине морские ракетные комплексы, которые оттеснили российский флот от берегов Украины и могут обеспечить повышенный наступательный потенциал", – сказал британский парламентарий.

Он отметил, что необходимо также провести разминирование акватории Черного моря.

"Международное сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы она разблокировала украинские порты и чтобы были обеспечены безопасные поставки продовольствия, в том числе в развивающиеся страны. Для этого необходимо оказать международную помощь в борьбе с российскими и украинскими минами в Черном море. И обеспечить безопасный проход для коммерческих судоходных маршрутов. Участие Турции в этом процессе будет жизненно важным", – подчеркнул Джаногли.