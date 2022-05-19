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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чеченцы называют нас мясом". Боевик "ДНР" рассказал, что его подразделение до конца мая намерено дезертировать с поля боя

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Боевик утверждает, что их бросили на передовую, но не предоставили соответствующего снаряжения
Боевик утверждает, что их бросили на передовую, но не предоставили соответствующего снаряжения
Фото: depositphotos.com

Одно из подразделений боевиков "ДНР" до конца мая намерено дезертировать с поля боя, чтобы не участвовать в войне против Украины. Об этом 19 мая в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В перехваченном разговоре "мобилизованный ДНР" рассказывает о планах его группировки. По его словам, 26 мая все, кто находится с ним рядом на позициях, собираются "валить", в том числе комбат и полковник из штаба.

Боевик утверждает, что их бросили на передовую, но не предоставили соответствующего снаряжения.

"У нас есть "мосинки" (винтовки Мосина), это снайперские винтовки, 43-го года. На них россияне смотрят: "Зачем вам это? Это музейный экспонат". Нас называют "святые". Мы спрашиваем: "Почему?" Они говорят: "Вы ходите без обмундирования, без каски". Чеченцы называют [нас] мясом", – жалуется боевик, добавив, что им даже нечем рыть окопы, поэтому они глубиной "по колено".

Он также объясняет, что в зону боевых действий их привезли неофициально.

"Мы пересекли границу как "груз 200". Нас здесь даже нет. Поэтому если скажут, что дезертир, – иди ты на х…р. Меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же типа добровольцы. А на самом деле добровольно-принудительно", – говорит боевик.

По его словам, из-под Харькова недавно привезли около 400 таких же "воинов".

"Только открылась дверь поезда, все – кто куда. Все "замышились", чтобы их дальше никуда не отправляли", – рассказал боевик.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/573467274113416/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава армии РФ в полномасштабной войне против Украины достигли около 28,5 тыс. человек.

18 мая Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что ряд подразделений российских оккупантов открыто отказались воевать в Украине.

В СБУ 19 мая заявили, что российские оккупанты массово стреляют себе в ноги, чтобы не участвовать в войне против Украины.

Теги: Россия, разведка, боевики, ДНР, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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