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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Если Путин не примет решение, что войну надо заканчивать, можно все, что угодно, писать и делать

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Данилов: Поведение россиян в Европе это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов
Данилов: Поведение россиян в Европе – это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не видит причин, по которым президент РФ Владимир Путин захотел бы закончить войну в Украине. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос о реинтеграции оккупированных территорий, Данилов отметил, что Украину ждут сейчас "тяжелые пару месяцев", так как едва речь заходит о продлении особого статуса Донбасса, который действует до 31 декабря 2021 года, "сразу возбуждается Российская Федерация".

"У них есть большое желание внести туда свои коррективы – по якобы решению этого вопроса. На самом деле ключ от этого всего лежит в Москве. И если Путин не примет решение о том, что войну надо заканчивать, то вы можете все, что угодно, писать и делать. Примет ли он такое решение? Я пока не вижу аргументов, почему он это должен делать", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что для Путина ситуация на Донбассе – "большая игра по дестабилизации ситуации не только на территории Украины", на самом деле его интересуют более обширные территории.

"Его интересует Европа, ему очень не нравится то, как они себя ведут. Он считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить. Причем поведение россиян в самой Европе – все эти отравления людей и так далее – это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов", – уверен Данилов. 

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы война закончилась, "но она должна закончиться так, чтобы мы не потеряли свою территорию и свою субъектность".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.

Зеленский заявлял в сентябре, что считает вероятной возможность полномасштабной войны с РоссиейПо его словам, это была бы "самая большая ошибка" Российской Федерации.

Теги: Владимир Путин, оккупация, Владимир Зеленский, реинтеграция, война в Украине, ОРДЛО, Алексей Данилов
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