Данилов: Если Путин не примет решение, что войну надо заканчивать, можно все, что угодно, писать и делать

Данилов: Поведение россиян в Европе – это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов Фото: rnbo.gov.ua

Отвечая на вопрос о реинтеграции оккупированных территорий, Данилов отметил, что Украину ждут сейчас "тяжелые пару месяцев", так как едва речь заходит о продлении особого статуса Донбасса, который действует до 31 декабря 2021 года, "сразу возбуждается Российская Федерация".

"У них есть большое желание внести туда свои коррективы – по якобы решению этого вопроса. На самом деле ключ от этого всего лежит в Москве. И если Путин не примет решение о том, что войну надо заканчивать, то вы можете все, что угодно, писать и делать. Примет ли он такое решение? Я пока не вижу аргументов, почему он это должен делать", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что для Путина ситуация на Донбассе – "большая игра по дестабилизации ситуации не только на территории Украины", на самом деле его интересуют более обширные территории.

"Его интересует Европа, ему очень не нравится то, как они себя ведут. Он считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить. Причем поведение россиян в самой Европе – все эти отравления людей и так далее – это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов", – уверен Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы война закончилась, "но она должна закончиться так, чтобы мы не потеряли свою территорию и свою субъектность".