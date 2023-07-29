Эксперты МАГАТЭ два дня подряд фиксировали взрывы вблизи ЗАЭС – Госинспекция ядерного регулирования

"В последнее время мы располагаем информацией от [представителей] МАГАТЭ, которые постоянно находятся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя вот информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля", – сказал Кориков.

28 июля в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты похитили инженера на ЗАЭС.