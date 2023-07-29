Эксперты МАГАТЭ два дня подряд фиксировали взрывы вблизи ЗАЭС – Госинспекция ядерного регулирования

"В последнее время мы располагаем информацией от [представителей] МАГАТЭ, которые постоянно находятся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя вот информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля", – сказал Кориков.
28 июля в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты похитили инженера на ЗАЭС.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор находится под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".