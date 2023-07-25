В МАГАТЭ подтвердили наличие мин на периферии площадки оккупированной ЗАЭС

Во время обхода 23 июля группа МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта.
Эксперты сообщили, что они находились в зоне ограниченного доступа, недоступной для обслуживающего персонала станции, и смотрели в сторону от площадки. Во время обхода команда не заметила ничего в пределах внутреннего периметра площадки.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что ранее МАГАТЭ было известно о размещении мин вне периметра площадки, а также в определенных местах внутри.
"Наша команда обсудила этот конкретный вывод со станцией, и им сказали, что это военное решение, и оно находится в районе, контролируемом военными. Но наличие таких взрывчатых веществ на площадке не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ и руководствам по ядерной безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции – даже если первоначальная оценка МАГАТЭ, основанная на его собственных наблюдениях и разъяснениях станции, заключается в том, что любой подрыв этих мин не должен влиять на системы ядерной безопасности и защиты площадки. Команда продолжит взаимодействие со станцией", – добавил он.
В пресс-службе агентства напомнили, что МАГАТЭ также продолжает требовать доступ к крышам реакторов ЗАЭС и их турбинных залов, в том числе блоков 3 и 4.
В МАГАТЭ также подтвердили, что ЗАЭС начала плановый переход 4-го реакторного блока с "холодной остановки" на "горячую". Агентство ожидает, что 25 июля 4-й энергоблок выйдет на "горячую остановку", и после этого реакторный блок 5, который сейчас находится в режиме "горячей остановки", будет переведен в режим "холодной остановки". Это планируют сделать, чтобы провести профилактические работы, которые возможны только при "холодной остановке", объяснили в агентстве.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".