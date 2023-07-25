В МАГАТЭ подтвердили наличие мин на периферии площадки оккупированной ЗАЭС

Эксперты нашли несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру ЗАЭС Фото: EPA

Во время обхода 23 июля группа МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта.

Эксперты сообщили, что они находились в зоне ограниченного доступа, недоступной для обслуживающего персонала станции, и смотрели в сторону от площадки. Во время обхода команда не заметила ничего в пределах внутреннего периметра площадки.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что ранее МАГАТЭ было известно о размещении мин вне периметра площадки, а также в определенных местах внутри.

"Наша команда обсудила этот конкретный вывод со станцией, и им сказали, что это военное решение, и оно находится в районе, контролируемом военными. Но наличие таких взрывчатых веществ на площадке не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ и руководствам по ядерной безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции – даже если первоначальная оценка МАГАТЭ, основанная на его собственных наблюдениях и разъяснениях станции, заключается в том, что любой подрыв этих мин не должен влиять на системы ядерной безопасности и защиты площадки. Команда продолжит взаимодействие со станцией", – добавил он.

В пресс-службе агентства напомнили, что МАГАТЭ также продолжает требовать доступ к крышам реакторов ЗАЭС и их турбинных залов, в том числе блоков 3 и 4.

В МАГАТЭ также подтвердили, что ЗАЭС начала плановый переход 4-го реакторного блока с "холодной остановки" на "горячую". Агентство ожидает, что 25 июля 4-й энергоблок выйдет на "горячую остановку", и после этого реакторный блок 5, который сейчас находится в режиме "горячей остановки", будет переведен в режим "холодной остановки". Это планируют сделать, чтобы провести профилактические работы, которые возможны только при "холодной остановке", объяснили в агентстве.