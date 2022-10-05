Энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 30 тысяч домов украинцев

"В течение последних суток энергетикам удалось возобновить работу электросетей для более 5 тысяч семей в пяти населенных пунктах Никопольского и Синельниковского районов, которые были обесточены в результате обстрелов", – сообщили в компании.

Несмотря на обстрелы, в Донецкой области специалисты ДТЭК смогли восстановить электроснабжение девяти населенных пунктов Покровского, Бахмутского и Краматорского районов. Свет вернулся в дома почти 25 тысяч семей.

"Больше всего восстановлений удалось выполнить в Бахмутском районе – это направление остается одним из самых трудных. В частности, в Торецкой общине энергетики смогли за сутки восстановить свет для 15 тысяч семей. В Бахмутской менее чем за сутки восстановлен свет более 1 тысячи семей, и за сутки – еще более 4 тысяч семей. Кроме того, энергетикам удалось с разрешения военных вернуть свет более 2 тысячам семей Славянской общины. И выполнить ряд ремонтов в Краматорской, Константиновской и Марьинской общинах", – отмечают в ДТЭК.