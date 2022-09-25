Ермак призвал власти Израиля разорвать связи с "коварным и варварским российским государством"

"В мире, пропитанном российской пропагандой и дезинформацией, мало неоспоримых истин. Но ясно одно: Израиль и Украина ведут ту же войну – войну против террористов, стремящихся уничтожить целый народ. [...] Мы призываем Израиль также задуматься и сделать больше, чтобы помочь Украине защитить свой образ жизни и жизнь как таковую", – написал он.
Глава ОП отметил, что "в тяжелый час испытаний Украина нуждается в преданных союзниках", которые способны и готовы разделить "бремя" Украины, "потому что они знают истинную ценность свободы и мира".
Ермак подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину угрожает еврейским общинам и их культурным ценностям, и выразил "глубокую расстроенность" в связи с тем, что паломникам из Израиля советуют не приезжать в Умань Черкасской области на традиционный праздник Рош а-Шана.
"Накануне Рош а-Шана, когда мы стремимся углубиться в себя, Израиль должен стать нашим надежным партнером в этой борьбе с терроризмом. Самое время остановиться для саморефлексии и разорвать свои связи с коварным и варварским российским государством", – заявил глава ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы.
Вместе с тем Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Украинские власти неоднократно упрекали Израиль в недостаточной поддержке Украины.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль с начала полномасштабной агрессии РФ принял стратегическое решение помогать Украине, но не пересекая "красные линии" и "не ставя под удар национальные интересы". Советский диссидент, израильский политик и общественный деятель Натан Щаранский заявил изданию "ГОРДОН", что израильское правительство не передает Украине оружие из-за невозможности бороться с террористами на Ближнем Востоке без согласия РФ. "В то же самое время, когда слабость [президента США Барака] Обамы допустила агрессию против Украины, прямо за несколько месяцев до этого, по существу, свободный мир отдал ключи от неба Сирии [президенту РФ Владимиру] Путину. И он построил базу", – объяснил Щаранский.