Ермак призвал власти Израиля разорвать связи с "коварным и варварским российским государством"

"В мире, пропитанном российской пропагандой и дезинформацией, мало неоспоримых истин. Но ясно одно: Израиль и Украина ведут ту же войну – войну против террористов, стремящихся уничтожить целый народ. [...] Мы призываем Израиль также задуматься и сделать больше, чтобы помочь Украине защитить свой образ жизни и жизнь как таковую", – написал он.

Глава ОП отметил, что "в тяжелый час испытаний Украина нуждается в преданных союзниках", которые способны и готовы разделить "бремя" Украины, "потому что они знают истинную ценность свободы и мира".

Ермак подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину угрожает еврейским общинам и их культурным ценностям, и выразил "глубокую расстроенность" в связи с тем, что паломникам из Израиля советуют не приезжать в Умань Черкасской области на традиционный праздник Рош а-Шана.

"Накануне Рош а-Шана, когда мы стремимся углубиться в себя, Израиль должен стать нашим надежным партнером в этой борьбе с терроризмом. Самое время остановиться для саморефлексии и разорвать свои связи с коварным и варварским российским государством", – заявил глава ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)