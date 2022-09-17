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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Смерть "генпрокурора ЛНР" – дело рук гауляйтера Пасечника

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Гайдай отметил, что оккупантам и коллаборантам "везде видятся партизаны"
Гайдай отметил, что оккупантам и коллаборантам "везде видятся партизаны"
Фото: Луганська ОВА / Гайдай Сергій / Telegram

Назначенного российскими оккупантами "генпрокурором ЛНР" Сергея Горенко убили в результате внутренних разборок среди боевиков "ЛНР". Об этом 17 сентября сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Начались внутренние разборки среди так называемого "руководства лэнэрэ". Вчерашний "прокурор" Горенко – таки Сгоренко, да еще и вместе с заместителем. Этот подрыв – дело рук гауляйтера [главаря террористической организаций "ЛНР" Леонида] Пасечника", – написал он.

Глава обладминистрации отметил также, что "на оккупированных территориях рашисты усилили проверки местного населения на улице".

"Говорят, что "паники нет", но на самом деле оккупанты и коллаборанты в ужасе – им везде видятся партизаны, на улицах городов все чаще появляются желто-голубые ленты, открытки-"приветы", а так называемым милиционерам скоро не будет на чем ездить – системно имеют порезанные колеса в автомобилях", – объяснил Гайдай.

Он подчеркнул, что оккупантам на захваченных ими территориях "покоя нет и не будет".

"Деоккупация близка, ее чувствуют и сами оккупанты, и коллаборанты. Некоторые сбежали, а некоторые отсиживаются в селах возле границы, потому что Россия их не пускает", – заявил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

16 сентября российские СМИ сообщили, что в результате взрыва в здании "генпрокуратуры ЛНР" во временно оккупированном Луганске погибли Горенко и "замгенпрокурора ЛНР" Екатерина Стегленко.

Источник "Интерфакса" уточнил, что взрыв был в кабинете Горенко.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил в тот же день, что Горенко погиб либо из-за действий организованных преступных группировок, либо был убит россиянами как свидетель военных преступлений.

Контекст:

После вторжения 24 февраля оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В регионе под контролем украинских военных оставались два села, сообщал Гайдай 17 июля. 13 августа он рассказал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

10 сентября Гайдай на фоне контрнаступления ВСУ опубликовал пост, где вспомнил о Лисичанске и сколько работы необходимо для его восстановления.

15 сентября Гайдай высказал мнение, что в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контранаступления и за область придется тяжело сражаться.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, смерть, Луганская область, война, партизаны, террористы, боевики, вторжение, Сергей Гайдай, война России против Украины, ЛНР, Леонид Пасечник, взрывы, проверки
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