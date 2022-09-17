Гайдай: Смерть "генпрокурора ЛНР" – дело рук гауляйтера Пасечника

"Начались внутренние разборки среди так называемого "руководства лэнэрэ". Вчерашний "прокурор" Горенко – таки Сгоренко, да еще и вместе с заместителем. Этот подрыв – дело рук гауляйтера [главаря террористической организаций "ЛНР" Леонида] Пасечника", – написал он.
Глава обладминистрации отметил также, что "на оккупированных территориях рашисты усилили проверки местного населения на улице".
"Говорят, что "паники нет", но на самом деле оккупанты и коллаборанты в ужасе – им везде видятся партизаны, на улицах городов все чаще появляются желто-голубые ленты, открытки-"приветы", а так называемым милиционерам скоро не будет на чем ездить – системно имеют порезанные колеса в автомобилях", – объяснил Гайдай.
Он подчеркнул, что оккупантам на захваченных ими территориях "покоя нет и не будет".
"Деоккупация близка, ее чувствуют и сами оккупанты, и коллаборанты. Некоторые сбежали, а некоторые отсиживаются в селах возле границы, потому что Россия их не пускает", – заявил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 сентября российские СМИ сообщили, что в результате взрыва в здании "генпрокуратуры ЛНР" во временно оккупированном Луганске погибли Горенко и "замгенпрокурора ЛНР" Екатерина Стегленко.
Источник "Интерфакса" уточнил, что взрыв был в кабинете Горенко.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил в тот же день, что Горенко погиб либо из-за действий организованных преступных группировок, либо был убит россиянами как свидетель военных преступлений.
После вторжения 24 февраля оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В регионе под контролем украинских военных оставались два села, сообщал Гайдай 17 июля. 13 августа он рассказал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.
10 сентября Гайдай на фоне контрнаступления ВСУ опубликовал пост, где вспомнил о Лисичанске и сколько работы необходимо для его восстановления.
15 сентября Гайдай высказал мнение, что в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контранаступления и за область придется тяжело сражаться.