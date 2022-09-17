Гайдай: Смерть "генпрокурора ЛНР" – дело рук гауляйтера Пасечника

Гайдай отметил, что оккупантам и коллаборантам "везде видятся партизаны" Фото: Луганська ОВА / Гайдай Сергій / Telegram

"Начались внутренние разборки среди так называемого "руководства лэнэрэ". Вчерашний "прокурор" Горенко – таки Сгоренко, да еще и вместе с заместителем. Этот подрыв – дело рук гауляйтера [главаря террористической организаций "ЛНР" Леонида] Пасечника", – написал он.

Глава обладминистрации отметил также, что "на оккупированных территориях рашисты усилили проверки местного населения на улице".

"Говорят, что "паники нет", но на самом деле оккупанты и коллаборанты в ужасе – им везде видятся партизаны, на улицах городов все чаще появляются желто-голубые ленты, открытки-"приветы", а так называемым милиционерам скоро не будет на чем ездить – системно имеют порезанные колеса в автомобилях", – объяснил Гайдай.

Он подчеркнул, что оккупантам на захваченных ими территориях "покоя нет и не будет".

"Деоккупация близка, ее чувствуют и сами оккупанты, и коллаборанты. Некоторые сбежали, а некоторые отсиживаются в селах возле границы, потому что Россия их не пускает", – заявил Гайдай.

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16 сентября российские СМИ сообщили, что в результате взрыва в здании "генпрокуратуры ЛНР" во временно оккупированном Луганске погибли Горенко и "замгенпрокурора ЛНР" Екатерина Стегленко.

Источник "Интерфакса" уточнил, что взрыв был в кабинете Горенко.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил в тот же день, что Горенко погиб либо из-за действий организованных преступных группировок, либо был убит россиянами как свидетель военных преступлений.