Германия призвала расследовать нарушения режима прекращения огня на Донбассе

Случаи нарушения режима тишины, которые регистрируются в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, необходимо тщательно расследовать. Это необходимо для того, чтобы установить, кто в реальности является нарушителем, считает глава МИД Германии Хайко Маас.

Нарушения режима прекращения огня на Донбассе, введенного с 27 июля нынешнего года, нужно тщательно расследовать. А для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру, заявил 11 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

По его словам, противники обычно утверждают, что именно другая сторона является нарушителем. Ситуация стала бы намного более объективной, если бы можно было реально проверить, кто в действительности нарушает режим тишины.

Маас уточнил, что режим прекращения огня на Донбассе – это важный сигнал, однако за ним должны быть предприняты другие шаги, в частности разведение сил и средств, разминирование и решение гуманитарных вопросов.

Глава немецкого МИД позитивно оценил возобновление работы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по обе стороны линии соприкосновения. Ранее ее деятельность на не подконтрольной Украине территории блокировали сепаратисты под предлогом карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

По данным штаба ООС на 9 августа, 14 дней подряд среди личного состава Объединенных сил не было погибших и раненых.