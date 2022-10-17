Глава Львовской ОВА опроверг информацию о взрывах в области

О якобы взрывах во Львовской области утром написал ряд Telegram-каналов, заявлялось о возможной работе ПВО.
"Официально: информация о взрывах во Львовской области, которую при воздушной тревоге распространили некоторые Telegram-каналы, не подтвердилась. Во Львовской области все спокойно", – написал Козицкий.
Он поблагодарил украинских воинов "на всех фронтах".
Утром 17 октября Россия атаковала дронами Киев. Кроме того, под ударами российских ракет и беспилотников ночью и утром оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах.
В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.
В Сумской области – минимум трое погибших и девять раненых, продолжаются поиски людей под завалами.
Позднее, днем 17 октября, оккупанты атаковали также Винницкую и Хмельницкую области.