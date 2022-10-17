Глава Львовской ОВА опроверг информацию о взрывах в области

Козицкий: Во Львовской области все спокойно Фото: Максим Козицький / Facebook

О якобы взрывах во Львовской области утром написал ряд Telegram-каналов, заявлялось о возможной работе ПВО.

"Официально: информация о взрывах во Львовской области, которую при воздушной тревоге распространили некоторые Telegram-каналы, не подтвердилась. Во Львовской области все спокойно", – написал Козицкий.

Он поблагодарил украинских воинов "на всех фронтах".