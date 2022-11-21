ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГСЧС Херсона получила от "Стального фронта" Ахметова бронежилеты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денис Силантьев: Мы передаем американские бронежилеты, которые позволят быть мобильными и одновременно надежно защищенными
Денис Силантьев: Мы передаем американские бронежилеты, которые позволят быть мобильными и одновременно надежно защищенными
Фото: obozrevatel.com

Спасатели Главного управления Государтсвенной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области получили 15 американских бронежилетов высокого класса защиты от компании "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова. Передал жилеты спасателям олимпийский призер по плаванию, волонтер Денис Силантьев, пишет "Обозреватель".

"В Херсоне я с очень важной миссией – я передаю от "Метинвеста" средства персональной защиты вернувшимся в деоккупированный Херсон спасателям. Бесстрашные герои будут разминировать здания, разбирать завалы, тушить пожары. Это крайне важная и опасная работа одновременно. Мы передаем им американские бронежилеты, которые позволят быть мобильными и одновременно надежно защищенными", – сказал Силантьев.

Спасатели рассказали, что им приходится обследовать весь город, так как заминированы могут быть и дома, и улицы, и детские площадки, и другие объекты.

"Спасатели постоянно работают над повышением безопасности горожан. Наша работа связана с опасностью, поэтому средства защиты в нашей работе не просто важны – они жизненно необходимы. Спасибо компании "Метинвест" за качественные бронежилеты, которые обезопасят жизнь личного состава", – объяснил начальник смены оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области Олег Рысь.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Херсон, ГСЧС, помощь, бронежилеты, Денис Силантьев, спасатели, ВСУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
Бывшая невестка Ющенко ездит на авто ценой больше $600 тысяч
Бывшая невестка Ющенко ездит на авто ценой больше $600 тысяч
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео
"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео
Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом
Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом
  "Какая пустая трата времени каждого", "Чувствую себя преданным". В сети обсуждают якобы совместное фото Месси и Роналду авторства Лейбовиц
  "Какая пустая трата времени каждого", "Чувствую себя преданным". В сети обсуждают якобы совместное фото Месси и Роналду авторства Лейбовиц
  "Этот фильм птица, которая гадит вам на голову". Тарантино назвал худшую киноленту в истории
  "Этот фильм – птица, которая гадит вам на голову". Тарантино назвал худшую киноленту в истории
Мендес и Гослинг все же поженились Daily Mail
Мендес и Гослинг все же поженились – Daily Mail
Печь, гнездо аиста, украинская музыка. Украинцы в Дубае открыли первое украинское заведение Yoy. Фото
Печь, гнездо аиста, украинская музыка. Украинцы в Дубае открыли первое украинское заведение Yoy. Фото
Вакарчук повязал желтую ленту в День достоинства и свободы
Вакарчук повязал желтую ленту в День достоинства и свободы
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото
"С моей любовью". 49-летняя Клум сняла на видео свой поцелуй с молодым мужем
"С моей любовью". 49-летняя Клум сняла на видео свой поцелуй с молодым мужем
Шары и любимый кокосовый торт. Первая леди США показала, как Байден отпраздновал свое 80-летие. Фото
Шары и любимый кокосовый торт. Первая леди США показала, как Байден отпраздновал свое 80-летие. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (562295)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (151431)
3
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота (53136)
4
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира (51475)
5
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день (46861)
6
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (35423)
7
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео (35051)
8
"Красота – сила страшная". Жена Тигипко снялась в прозрачном корсете (31868)
 
 
 
 