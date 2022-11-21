ГСЧС Херсона получила от "Стального фронта" Ахметова бронежилеты

Денис Силантьев: Мы передаем американские бронежилеты, которые позволят быть мобильными и одновременно надежно защищенными Фото: obozrevatel.com

"В Херсоне я с очень важной миссией – я передаю от "Метинвеста" средства персональной защиты вернувшимся в деоккупированный Херсон спасателям. Бесстрашные герои будут разминировать здания, разбирать завалы, тушить пожары. Это крайне важная и опасная работа одновременно. Мы передаем им американские бронежилеты, которые позволят быть мобильными и одновременно надежно защищенными", – сказал Силантьев.

Спасатели рассказали, что им приходится обследовать весь город, так как заминированы могут быть и дома, и улицы, и детские площадки, и другие объекты.

"Спасатели постоянно работают над повышением безопасности горожан. Наша работа связана с опасностью, поэтому средства защиты в нашей работе не просто важны – они жизненно необходимы. Спасибо компании "Метинвест" за качественные бронежилеты, которые обезопасят жизнь личного состава", – объяснил начальник смены оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области Олег Рысь.