Ильенко: Умирать за Путина никто из его генералов и олигархов не готов

"В России никто не готов умирать за [президента Владимира] Путина. Люди в его окружении десятилетия делали все, чтобы красиво и сладко жить, они точно не хотят дружно идти в рай, как сказал Путин. Тем более рай им точно не светит. Думаю, все они сейчас в ситуации, когда они ждут повода, чтобы выскочить из этой истории. Начались заявления некоторых российских олигархов, которые начали демонстративно отстраняться от Путина и России. Они это делают не потому, что их совесть замучила. Они не хотят, чтобы их добили санкциями на Западе. Хотят показать: дескать, мы не с ним. Не знаю, насколько им это удастся, но тенденция очень показательная. Я думаю, в середине эти процессы происходят", – сказал Ильенко.

По его мнению, олигархи связаны с российской властью.

"Россия – это не олигархия, а деспотия. Там руководят спецслужбы и диктатор. Олигархами там не становятся. Кто такие олигархи в России? Это люди, которых назначила власть, чтобы они были кошельками Путина и других. Не надо думать, что они – самостоятельные фигуры", – отметил Ильенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube