Из Мариуполя в Запорожье ежедневно выезжают до 100 жителей – советник мэра

Андрющенко опубликовал видео с безлюдного пляжа в Мариуполе, где в мирное время жители города часто отдыхали.

"Как ни пытаются оккупанты "дорисовать" цифры, но людей в городе становится меньше. Ежедневно от 50 до 100 человек выезжает в Запорожье", – отметил советник мэра.

Он отмечает, что в то же время оккупанты утверждают: якобы в Мариуполе остаются до 220 тыс. жителей.

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