Из Мариуполя в Запорожье ежедневно выезжают до 100 жителей – советник мэра

Андрющенко опубликовал видео с безлюдного пляжа в Мариуполе, где в мирное время жители города часто отдыхали.
"Как ни пытаются оккупанты "дорисовать" цифры, но людей в городе становится меньше. Ежедневно от 50 до 100 человек выезжает в Запорожье", – отметил советник мэра.
Он отмечает, что в то же время оккупанты утверждают: якобы в Мариуполе остаются до 220 тыс. жителей.
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Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
Вокруг Мариуполя, по июньским данным Бойченко, функционирует четыре фильтрационных лагеря. Он отмечал, что россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины.
Мэр утверждал, что в ходе фильтрации оккупанты избивают мариупольцев и забирают у них детей.