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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Китай и Индия осудили войну России против Украины

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Представитель МИД Китая Мао Нин высказалась об атаках РФ на Украину
Представитель МИД Китая Мао Нин высказалась об атаках РФ на Украину
Фото: fmprc.gov.cn

Китай и Индия осудили российский обстрел Украины ракетами 10 октября, в результате которого погибли 14 человек. Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин озвучила позицию страны на пресс-конференции, текст опубликовало министерство иностранных дел КНР.

"Мы неоднократно заявляли о своей позиции по украинскому вопросу. Мы считаем, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности, что следует соблюдать цели и принципы Устава ООН, что следует серьезно относиться к законным интересам безопасности любой страны и что следует оказывать поддержку всем усилиям, которые способствуют мирному урегулированию кризиса. Мы надеемся, что все стороны должным образом урегулируют свои разногласия посредством диалога и консультаций. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в усилиях по деэскалации", – сказала она.

С осуждением массированной атаки по Украине выступил глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар. Его заявление опубликовало издание Times of India

"Мы очень четко были против конфликта в Украине. Мы считаем, что этот конфликт не отвечает чьим-либо интересам. Ни участников, ни, собственно, международного сообщества", — сказал Джайшанкар.

При этом он отказался сообщить, поддержит ли Индия предложение Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающее аннексию Москвой украинских территорий.

Контекст:

Китай и Индию считают странами, лояльными к России. Обе заявляли о том, что войну в Украине необходимо закончить мирным путем. И Индия, и Китай покупают у России энергоресурсы.

4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения в Украину, лидеры РФ и Китая провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 сентября на заседании Совбеза ООН Индия, Габон, Китай и Бразилия воздержались при голосовании за резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины.

По данным западных СМИ, США хотят заручиться поддержкой Китая и Индии, чтобы усилить давление на президента РФ Владимира Путина и отговорить его от намерения применить ядерное оружие против Украины.

Теги: Россия, Индия, Китай, российская агрессия, война России против Украины
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