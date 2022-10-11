Китай и Индия осудили войну России против Украины

"Мы неоднократно заявляли о своей позиции по украинскому вопросу. Мы считаем, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности, что следует соблюдать цели и принципы Устава ООН, что следует серьезно относиться к законным интересам безопасности любой страны и что следует оказывать поддержку всем усилиям, которые способствуют мирному урегулированию кризиса. Мы надеемся, что все стороны должным образом урегулируют свои разногласия посредством диалога и консультаций. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в усилиях по деэскалации", – сказала она.
С осуждением массированной атаки по Украине выступил глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар. Его заявление опубликовало издание Times of India.
"Мы очень четко были против конфликта в Украине. Мы считаем, что этот конфликт не отвечает чьим-либо интересам. Ни участников, ни, собственно, международного сообщества", — сказал Джайшанкар.
При этом он отказался сообщить, поддержит ли Индия предложение Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающее аннексию Москвой украинских территорий.
Китай и Индию считают странами, лояльными к России. Обе заявляли о том, что войну в Украине необходимо закончить мирным путем. И Индия, и Китай покупают у России энергоресурсы.
4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения в Украину, лидеры РФ и Китая провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 сентября на заседании Совбеза ООН Индия, Габон, Китай и Бразилия воздержались при голосовании за резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины.
По данным западных СМИ, США хотят заручиться поддержкой Китая и Индии, чтобы усилить давление на президента РФ Владимира Путина и отговорить его от намерения применить ядерное оружие против Украины.