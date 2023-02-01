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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командующий украинскими морпехами – оккупантам: Бегите, пока не поздно, или сдавайтесь, иначе вас ждет судьба удобрения в чужой земле

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Оккупантам лучше бежать из Украины. Альтернатива возвращение домой в черных пакетах, предупредила украинская морская пехота
Оккупантам лучше бежать из Украины. Альтернатива – возвращение домой в черных пакетах, предупредила украинская морская пехота
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Если российские войска не прекратят агрессивную войну, украинские морские пехотинцы продолжат делать то, что умеют лучше всего: уничтожать врага – методично, планово, ежедневно. Об этом заявил командующий морской пехотой Военно-морских сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль, чье обращение к российским оккупантам обнародовала 1 февраля в Facebook пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Обращаюсь отдельно к российским военным: пока не поздно, бегите, возвращайтесь к своим "маруськам" или сдавайтесь в плен, иначе вас ждет судьба удобрения в чужой земле, черный пакет или инвалидность, вот ваше "счастливое" будущее. В отличие от вас, мы знаем, за что боремся, мы едины, мы – монолит", – заявил командующий.

Он добавил, что враг собирает силы и накапливает резервы для новой попытки наступления.

"Это значит, что вскоре новые тысячи россиян пройдут "отрицательную" мобилизацию. Что ж, кремлевские террористы не оставили своих кровавых планов, они не считают жертвы, потому что люди для них – только расходный материал", – указал представитель ВСУ.

Цель украинских сил обороны – освобождение всех территорий Украины, подчеркнул командующий.

"И мы сделаем все, чтобы сине-желтый флаг снова взвился во всех городах Донбасса и Крыма", – подытожил Содоль.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02Qfs3MXwVNKwUmTFkaDUCNHLmiozWYReHtgV4kTqxRBGLo5tEmoBMpji9bXzmoMLVl

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 25 января, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 1 февраля 2023 года уничтожили уже около 128 420 российских оккупантов.

За следующие четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек, заявил 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

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