Командующий украинскими морпехами – оккупантам: Бегите, пока не поздно, или сдавайтесь, иначе вас ждет судьба удобрения в чужой земле

Оккупантам лучше бежать из Украины. Альтернатива – возвращение домой в черных пакетах, предупредила украинская морская пехота Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Обращаюсь отдельно к российским военным: пока не поздно, бегите, возвращайтесь к своим "маруськам" или сдавайтесь в плен, иначе вас ждет судьба удобрения в чужой земле, черный пакет или инвалидность, вот ваше "счастливое" будущее. В отличие от вас, мы знаем, за что боремся, мы едины, мы – монолит", – заявил командующий.

Он добавил, что враг собирает силы и накапливает резервы для новой попытки наступления.

"Это значит, что вскоре новые тысячи россиян пройдут "отрицательную" мобилизацию. Что ж, кремлевские террористы не оставили своих кровавых планов, они не считают жертвы, потому что люди для них – только расходный материал", – указал представитель ВСУ.

Цель украинских сил обороны – освобождение всех территорий Украины, подчеркнул командующий.

"И мы сделаем все, чтобы сине-желтый флаг снова взвился во всех городах Донбасса и Крыма", – подытожил Содоль.