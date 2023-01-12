Комбат Кузык: Я бы хотел, чтобы все летом кончилось. Но мне кажется, нужно готовиться к более тяжелому сценарию

Комбат прокомментировал прогноз главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что война может закончиться к лету.

"Я бы очень просил Господа и был бы счастливым человеком, если бы это сбылось. Но я скептически настроен в отношении этих планов. Во-первых, военная аналитика – такая наука, которая рассчитывается всегда по самым тяжелым сценариям. Во-вторых, я вам прямо скажу: у нас до сих пор огромный дефицит в наступательных системах, в артиллерийских системах, в боекомплекте к ним. И третье: у нас начинается дефицит линейных командиров. Командир отделения, командир взвода, командир роты", – сказал он.

Кузык объяснил, что имевшие опыт командиры в настоящее время либо погибли, либо получили травмы, либо пошли на повышение. У некоторых подразделений, которые приходят, не хватает практического опыта.

"В условиях динамичного боя с применением разных видов оружия, тяжелого оружия, когда танк запросить, где крупнокалиберный пулемет поставить... Ну, такие практические вещи. Это решение не уровня Генштаба или штаба округа – это уровень управления ротой. У нас дефицит кадров квалифицированных именно таких. И для наступательных действий нужен большой боекомплект, чтобы обработать артиллерией их позиции. Надо штурмовое оборудование. Это танки, БМП, бронированные машины. Нужны штурмовые отряды. А это специфическая работа, не оборонительная. Это специфический вид работы, на который многие подразделения не способны", – сказал он.

Комбат предупредил, что хоть он и хотел бы, чтобы война закончилась к лету, но нужно готовиться к более тяжелому сценарию.

"Я так себе планирую, что будет где-то на уровне февраля, на уровне весны какая-то агония, еще такой рывок, что-то попытаются доказать нам, попытаются или Киев штурмовать, Волынь или другое направление... Нам нужно будет до лета это уничтожить. И это будет непростая, трудная работа. А после этого начнется период ползучего нашего наката... Нам нужно сейчас выдержать это нашествие, перемолоть их... И это при большой динамике – где-то середина лета, когда мы забьем последний гвоздь в гроб их наступательных действий", – сказал он.

По словам Кузыка, дальше Украина начнет наступать и возвращать территории, в том числе Крым. Но сейчас еще тяжело отбросить российские войска.

"Если мы отбрасываем их на несколько километров от Бахмута – это считается успехом. И то мы их откинули от Бахмута, а они на Соледаре нашли слабину и прорвались. Такими темпами, я думаю, к лету не справимся. Дай бог, чтобы я ошибался. Дай бог, чтобы Буданов оказался прав. Я очень этого хочу. Но мне кажется, надо запасаться терпением и готовиться к немного худшему сценарию. Где-то еще год-полтора", – дал прогноз Кузык.

Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!" Я говорю: "Отставить бить командира по лицу". Читайте полный текст интервью

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