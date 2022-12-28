"Кто фосфором отравился – тоже не платят". Оккупант в телефонном разговоре пожаловался на отсутствие компенсаций за ранения

Из позитивного россиянин назвал только появление новой техники в частях Фото: EPA

В частности, российский оккупант рассказал товарищу о принудительном подписании контрактов, а также отсутствии выплат за ранения.

По его словам, "контрактников не увольняют – заставляют брать отпуск, а потом назад", а на увольнение направляют только тех, кому уже больше 50 лет.

"За контузии, за ранения вообще перестали платить. Контузии и осколочные – за них тоже ребят кидают. Кто фосфором отравился – тоже не платят. Короче, хорошего нет от слова "совсем", – заявил российский военный.

Однако он нашел в своем положении и хорошие стороны.

"Единственное – вот там в части, пацаны-танкисты говорят, сейчас новая техника заходит, так что скоро поедем на передок к вам", – сказал оккупант.