"Кто фосфором отравился – тоже не платят". Оккупант в телефонном разговоре пожаловался на отсутствие компенсаций за ранения

В частности, российский оккупант рассказал товарищу о принудительном подписании контрактов, а также отсутствии выплат за ранения.
По его словам, "контрактников не увольняют – заставляют брать отпуск, а потом назад", а на увольнение направляют только тех, кому уже больше 50 лет.
"За контузии, за ранения вообще перестали платить. Контузии и осколочные – за них тоже ребят кидают. Кто фосфором отравился – тоже не платят. Короче, хорошего нет от слова "совсем", – заявил российский военный.
Однако он нашел в своем положении и хорошие стороны.
"Единственное – вот там в части, пацаны-танкисты говорят, сейчас новая техника заходит, так что скоро поедем на передок к вам", – сказал оккупант.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
На первом этапе Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. По данным британской разведки, этих сил было недостаточно, чтобы выполнить поставленные командованием задачи.
21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.