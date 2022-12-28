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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Кто фосфором отравился – тоже не платят". Оккупант в телефонном разговоре пожаловался на отсутствие компенсаций за ранения

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Фото: EPA

Российский военный пожаловался товарищу, что командование перестало выдавать обещанные выплаты за ранения и контузии. Перехват телефонного разговора опубликовало 27 декабря ГУР Минобороны Украины.

В частности, российский оккупант рассказал товарищу о принудительном подписании контрактов, а также отсутствии выплат за ранения.

По его словам, "контрактников не увольняют – заставляют брать отпуск, а потом назад", а на увольнение направляют только тех, кому уже больше 50 лет.

"За контузии, за ранения вообще перестали платить. Контузии и осколочные – за них тоже ребят кидают. Кто фосфором отравился – тоже не платят. Короче, хорошего нет от слова "совсем", – заявил российский военный.

Однако он нашел в своем положении и хорошие стороны.

"Единственное – вот там в части, пацаны-танкисты говорят, сейчас новая техника заходит, так что скоро поедем на передок к вам", – сказал оккупант.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился

На первом этапе Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. По данным британской разведки, этих сил было недостаточно, чтобы выполнить поставленные командованием задачи. 

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Теги: военные, телефоны, война России против Украины, выплаты, контузия, ранение, ГУР Минобороны Украины, компенсация, российские оккупанты
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