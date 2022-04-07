Лойко: Российская армия – армия орков, быдлоперсонажей, которых надо уничтожать, как клопов. Это не люди

"Я понимал, что Путин сумасшедший, но не думал, что настолько. Не думал, что вся камарилья, которая его окружает, не сможет на него повлиять. Просто невообразимо, что произошло. Они совершили страшное преступление, страшную ошибку. Они пытались уничтожить Украину, но в первый же день войны уничтожили Россию. Они же все были не готовы к этой войне. Что такое Россия? Это эпитомия коррупции. Коррупция проела Россию насквозь. И Кремль оказался заложником огромной потемкинской деревни, которую сам и построил. Армия России тоже оказалась потемкинской деревней. Мы видим, что она воюет, как воевали сталинские маршалы-мясники в 1941–1945 годах", – сказал Лойко.

Он подчеркнул, что та жестокость, которую проявили российские военные, уничтожает всякое сочувствие к ним.

"Они [российская армия] не люди. Люди такое сделать не могут. Это армия орков, каких-то быдлоперсонажей, которых надо уничтожать, как клопов, тараканов, вшей. Это не люди. С ними нельзя поступать по-людски. Чем больше их уничтожим, тем скорее кончится эта война. Они ведут войну на уничтожение. Они просто бандиты, уроды дикие", – подчеркнул Лойко.

Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников. Полный текст интервью

"Им пришлось собрать весь металлолом со всей страны. В российской армии на территории Украины четыре вида танков. Это не вписывается ни в какие рамки! Танки должны быть одинаковые – это по техническим требованиям важно. Особенно когда нужен срочный ремонт. А здесь сплошь неразбериха. Они послали в бой непонятно кого. Что уж говорить о фундаментальном качестве армии во время войны – мотивации. Она не то что на нуле, а в минусе. Они не знают, что делать. У них нет ни стратегии, ни тактики. Что важно Кремлю? Уже ясно, что это поражение, но они хотят что-то такое, что бы они могли представить своему народу и сказать: "Мы победили", – отметил журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)