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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" передал защитникам Бахмута уже 55 стальных укрытий

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На производство одного укрытия необходимо около 2 тонн стали
На производство одного укрытия необходимо около 2 тонн стали
Фото: metinvest.media

На прошлой неделе военные, защищающие Украину на донецком направлении, получили очередную партию защитных сооружений собственного производства, и теперь бойцов защищают уже 55 блиндажей из волнистой стали. Такие укрытия производит "Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи военнослужащим. Об этом сообщили 13 марта в пресс-службе "Метинвеста".

"Крепость Бахмут удерживается силой, мужеством и профессионализмом наших воинов. А мы поддерживаем защитников – не словами, а реальными действиями. На днях передали защитникам Бахмута очередную партию мобильных укрытий, в которых бойцы получат надежную защиту от обстрелов. Всего с начала вторжения защитники Бахмута получили около 55 таких сооружений. Так что фактически каждое третье отгруженное компанией укрытие установлено именно на этом направлении", – отметил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Мобильные укрытия, производимые предприятиями "Метинвест", – это сборные сооружения из волнистой стали, которые при правильной установке – на полтора метра под землю – выдерживают обстрелы артиллерией калибром до 152 мм. В укрытии предусмотрены воздушные коммуникации и оборудованы стеллажи для оружия, есть основной и резервный выходы на поверхность. Укрытие оборудовано полевой печью, чтобы бойцы могли согреться, разогреть пищу и высушить одежду.

На производство одного укрытия необходимо около 2 тонн стали. "Метинвест" передает мобильные укрытия бойцам на безвозмездной основе. В настоящее время стальные капсулы компании защищают военных в Авдеевке, Бахмуте, Покровске, Запорожье и Житомирской области.

Контекст:

"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия. Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для военных и мирных жителей.

В "Метинвесте" сообщили, что недавно передали 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 аккумуляторов EcoFlow военнослужащим ГУР. Также 30 генераторов, 40 дронов, 20 тепловизоров и 30 EcoFlow получили от компании пограничники, защищающие границы Украины на восточном направлении.

В феврале компания "Метинвест" также передала украинским военнослужащим очередную партию помощи – 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen Transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato.

"Стальной фронт" – милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний бизнесмена достигла 5 млрд грн.

Теги: Метинвест, помощь, война России против Украины, Бахмут
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