"Метинвест" передал защитникам Бахмута уже 55 стальных укрытий

"Крепость Бахмут удерживается силой, мужеством и профессионализмом наших воинов. А мы поддерживаем защитников – не словами, а реальными действиями. На днях передали защитникам Бахмута очередную партию мобильных укрытий, в которых бойцы получат надежную защиту от обстрелов. Всего с начала вторжения защитники Бахмута получили около 55 таких сооружений. Так что фактически каждое третье отгруженное компанией укрытие установлено именно на этом направлении", – отметил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Мобильные укрытия, производимые предприятиями "Метинвест", – это сборные сооружения из волнистой стали, которые при правильной установке – на полтора метра под землю – выдерживают обстрелы артиллерией калибром до 152 мм. В укрытии предусмотрены воздушные коммуникации и оборудованы стеллажи для оружия, есть основной и резервный выходы на поверхность. Укрытие оборудовано полевой печью, чтобы бойцы могли согреться, разогреть пищу и высушить одежду.

На производство одного укрытия необходимо около 2 тонн стали. "Метинвест" передает мобильные укрытия бойцам на безвозмездной основе. В настоящее время стальные капсулы компании защищают военных в Авдеевке, Бахмуте, Покровске, Запорожье и Житомирской области.