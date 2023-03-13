Военные получили от "Стального фронта" коммуникационное оборудование для бронетранспортеров M113

"Средства связи и коммуникации позволят бронетранспортерам передавать информацию о своем местонахождении и состоянии, что помогает командиру получать статус текущей ситуации боевой единицы на поле боя и координировать военные операции. Кроме того, такие средства связи могут использоваться для координации действий между боевыми единицами подразделения, что увеличивает эффективность применения техники и минимизирует риски потери контроля над ситуацией", – цитирует пресс-служба компании слова военных.
Стоимость оборудования – около 6,5 млн грн, "Метинвест" передал его в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи военным.
"Системы связи и коммуникации, оборудованные в бронетранспортерах М113, позволяют подавлять шум гусениц при движении и в условиях ведения огня из минометов и пулеметов, которыми оборудованы бронетранспортеры М113. Техника передана военным 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которые обороняют Бахмут", – рассказал старший менеджер управления слияния и поглощения проектного офиса "Метинвест" Александр Куль.
Кроме средств связи, бойцам передали 100 командирских и 106 автомобильных радиостанций, 153 автономных зарядных станции и аккумулятора, девять ретрансляторов, 356 антенн, 48 роутеров и другое специальное оборудование.
"При построении новой линии связи зарядные станции служат источником питания для ретрансляторов, которые в комплексе с остальным переданным оборудованием позволяют расширить покрытие связью на передовой. Расширение периметра покрытия позволяет повышать координацию военных операций и снизить потери", – пояснил Куль.
"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия. Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для военных и мирных жителей.
В "Метинвесте" сообщили, что недавно передали 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 аккумуляторов EcoFlow военнослужащим ГУР. Также 30 генераторов, 40 дронов, 20 тепловизоров и 30 EcoFlow получили от компании пограничники, защищающие границы Украины на восточном направлении.
В феврале компания "Метинвест" также передала украинским военнослужащим очередную партию помощи – 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato.
"Стальной фронт" – милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний бизнесмена достигла 5 млрд грн.