Военные получили от "Стального фронта" коммуникационное оборудование для бронетранспортеров M113

Стоимость оборудования – около 6,5 млн грн, "Метинвест" передал его в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Фото: metinvest.media

"Средства связи и коммуникации позволят бронетранспортерам передавать информацию о своем местонахождении и состоянии, что помогает командиру получать статус текущей ситуации боевой единицы на поле боя и координировать военные операции. Кроме того, такие средства связи могут использоваться для координации действий между боевыми единицами подразделения, что увеличивает эффективность применения техники и минимизирует риски потери контроля над ситуацией", – цитирует пресс-служба компании слова военных.

Стоимость оборудования – около 6,5 млн грн, "Метинвест" передал его в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи военным.

"Системы связи и коммуникации, оборудованные в бронетранспортерах М113, позволяют подавлять шум гусениц при движении и в условиях ведения огня из минометов и пулеметов, которыми оборудованы бронетранспортеры М113. Техника передана военным 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которые обороняют Бахмут", – рассказал старший менеджер управления слияния и поглощения проектного офиса "Метинвест" Александр Куль.

Кроме средств связи, бойцам передали 100 командирских и 106 автомобильных радиостанций, 153 автономных зарядных станции и аккумулятора, девять ретрансляторов, 356 антенн, 48 роутеров и другое специальное оборудование.

"При построении новой линии связи зарядные станции служат источником питания для ретрансляторов, которые в комплексе с остальным переданным оборудованием позволяют расширить покрытие связью на передовой. Расширение периметра покрытия позволяет повышать координацию военных операций и снизить потери", – пояснил Куль.