МИД Украины призвал Офис прокурора МУС безотлагательно отреагировать на видео с казнью украинского пленного

Об этом 12 апреля говорится в заявлении МИД Украины после появления видео, на котором российские военные казнят украинского пленного.

"Позируя на камеру, российские палачи уносят жизнь человека с особым цинизмом. Это не первый случай вопиющего бесчеловечного обращения российских войск с украинскими пленными. Тысячи случаев имели место в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Мариуполе и других городах и селах. РФ сознательно воплощает в Украине политику пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, преднамеренного причинения тяжких страданий, серьезных телесных повреждений и умышленного убийства как пленных военнослужащих, так и гражданских людей", – указали в МИД.

Отмечается, что убийство украинского пленного, зафиксированное на видео, "является серьезным нарушением Женевских конвенций и военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута Международного уголовного суда".

"По Римскому статуту такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности, – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины. – Призываем Офис прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины. Все лица, причастные к преступлениям в Украине, – как высшее руководство РФ, так и непосредственные исполнители – будут непременно наказаны".

В МИД Украины также призвали международное сообщество "принять решительные срочные меры для усиления помощи Украине", чтобы "защитить украинцев от российского геноцида" и деоккупировать все территории.