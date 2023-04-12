МИД Украины призвал Офис прокурора МУС безотлагательно отреагировать на видео с казнью украинского пленного

Об этом 12 апреля говорится в заявлении МИД Украины после появления видео, на котором российские военные казнят украинского пленного.
"Позируя на камеру, российские палачи уносят жизнь человека с особым цинизмом. Это не первый случай вопиющего бесчеловечного обращения российских войск с украинскими пленными. Тысячи случаев имели место в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Мариуполе и других городах и селах. РФ сознательно воплощает в Украине политику пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, преднамеренного причинения тяжких страданий, серьезных телесных повреждений и умышленного убийства как пленных военнослужащих, так и гражданских людей", – указали в МИД.
Отмечается, что убийство украинского пленного, зафиксированное на видео, "является серьезным нарушением Женевских конвенций и военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута Международного уголовного суда".
"По Римскому статуту такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности, – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины. – Призываем Офис прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины. Все лица, причастные к преступлениям в Украине, – как высшее руководство РФ, так и непосредственные исполнители – будут непременно наказаны".
В МИД Украины также призвали международное сообщество "принять решительные срочные меры для усиления помощи Украине", чтобы "защитить украинцев от российского геноцида" и деоккупировать все территории.
11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с казнью украинского военного. "Россияне сняли страшное видео жестокого обезглавливания пленного украинского солдата. Это еще одно чудовищное преступление российской армии и нарушение всех конвенций и моральных принципов человечества", – прокомментировал его украинский блогер Игорь Лаченков.
По факту публикации видео СБУ начала расследование.
Американский канал CNN 11 апреля сообщил о еще одном видео с казнью двух украинских военных. По данным канала, оно было опубликовано 8 апреля и не связано с тем, которое появилось 11-го.
В Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.
Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Последний подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.
СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.
17 марта украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что расстрел Мациевского – не единственный подобный случай. По его словам, есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами безоружных военнопленных. Подобные факты не раз фиксировали силовые органы и украинские СМИ.