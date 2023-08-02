Министр энергетики заявил, что российские атомщики, которые приезжают на ЗАЭС, должны попадать под санкции

"Прощения им не будет. И они понимают, что возвращаясь обратно в ротацию, они уже подпадают под санкции просто по факту своего пребывания на электростанции", – заявил он.
По его словам, в условиях российской оккупации ЗАЭС остается потенциально опасным объектом даже в нерабочем состоянии.
"То, что сейчас ЗАЭС не работает, не означает, что нет опасности. Потому что в любом случае там в активной зоне хранится ядерный материал. Также на ЗАЭС есть хранилище отработанного ядерного топлива. Любой атомный объект – это огромный набор рисков. [...] Россияне уничтожили все, до чего дошел цивилизованный мир в развитии мирного атома", – сказал министр.
Он заявил, что ответственность должны нести не только рядовые сотрудники "Росатома", но и атомная отрасль государства-террориста в целом.
Министр напомнил, что несколько стран уже применили санкции в отношении "Росатома", а Финляндия и Болгария отказались от начатых ранее проектов сотрудничества с российской компанией.
"Это критически важно, потому что [атомная энергетика] – единственная статья интеллектуального экспорта в энергетике России. Но нечего делать интеллекту варваров на цивилизованном рынке", – сказал Галущенко.
ЗАЭС в Энергодаре Запорожской области оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор находится под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС.
Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной".
4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.