Министр энергетики заявил, что российские атомщики, которые приезжают на ЗАЭС, должны попадать под санкции

ЗАЭС больше года находится под российской оккупацией Фото: EPA

"Прощения им не будет. И они понимают, что возвращаясь обратно в ротацию, они уже подпадают под санкции просто по факту своего пребывания на электростанции", – заявил он.

По его словам, в условиях российской оккупации ЗАЭС остается потенциально опасным объектом даже в нерабочем состоянии.

"То, что сейчас ЗАЭС не работает, не означает, что нет опасности. Потому что в любом случае там в активной зоне хранится ядерный материал. Также на ЗАЭС есть хранилище отработанного ядерного топлива. Любой атомный объект – это огромный набор рисков. [...] Россияне уничтожили все, до чего дошел цивилизованный мир в развитии мирного атома", – сказал министр.

Он заявил, что ответственность должны нести не только рядовые сотрудники "Росатома", но и атомная отрасль государства-террориста в целом.

Министр напомнил, что несколько стран уже применили санкции в отношении "Росатома", а Финляндия и Болгария отказались от начатых ранее проектов сотрудничества с российской компанией.

"Это критически важно, потому что [атомная энергетика] – единственная статья интеллектуального экспорта в энергетике России. Но нечего делать интеллекту варваров на цивилизованном рынке", – сказал Галущенко.