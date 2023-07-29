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В МАГАТЭ заявили, что до сих пор не получили доступа к крышам реакторов ЗАЭС и машинным залам, а мины "все еще на месте"

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ЗАЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года
ЗАЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года
Фото: ЕРА

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на находящейся под контролем российских оккупантов Запорожской АЭС, не могут осмотреть крыши энергоблоков и машинные залы. Об этом МАГАТЭ проинформировало 29 июля со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси.

"Во время обхода периметра участка в четверг [27 июля] группа подтвердила, что мины, которые они заметили 23 июля, все еще на месте. МАГАТЭ также продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов ЗАЭС и их машинным залам", – говорится в сообщении.

Гросси объявил, что "ЗАЭС завершила плановый перевод энергоблока №5 на "холодный останов", а энергоблока №4 – на "горячий останов".

"ЗАЭС провела это изменение состояния реактора на пятом энергоблоке для проведения ремонтных работ, которые возможны только при "холодном останове". Вчера утром пятый энергоблок был переведен на "холодный останов". [...] Остальные агрегаты остаются в режиме "холодный останов", – отметили в МАГАТЭ.

По их данным, пар четвертого энергоблока "теперь используется для очистки сточных вод на ЗАЭС".

"Присутствовавшие на площадке эксперты МАГАТЭ призвали ЗАЭС изучить все возможные варианты установки внешнего котла вместо выработки необходимого пара, что позволило бы площадке перевести все энергоблоки в состояние "холодного останова". Как сообщалось ранее, национальный регулятор Украины – Госатомрегулирования – издал распоряжения ограничить работу всех шести блоков состоянием "холодного останова", – объяснили в МАГАТЭ.

Контекст:

ЗАЭС в Энергодаре Запорожской области оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор находится под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, мины, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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