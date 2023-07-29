В МАГАТЭ заявили, что до сих пор не получили доступа к крышам реакторов ЗАЭС и машинным залам, а мины "все еще на месте"

ЗАЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года Фото: ЕРА

"Во время обхода периметра участка в четверг [27 июля] группа подтвердила, что мины, которые они заметили 23 июля, все еще на месте. МАГАТЭ также продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов ЗАЭС и их машинным залам", – говорится в сообщении.

Гросси объявил, что "ЗАЭС завершила плановый перевод энергоблока №5 на "холодный останов", а энергоблока №4 – на "горячий останов".

"ЗАЭС провела это изменение состояния реактора на пятом энергоблоке для проведения ремонтных работ, которые возможны только при "холодном останове". Вчера утром пятый энергоблок был переведен на "холодный останов". [...] Остальные агрегаты остаются в режиме "холодный останов", – отметили в МАГАТЭ.

По их данным, пар четвертого энергоблока "теперь используется для очистки сточных вод на ЗАЭС".

"Присутствовавшие на площадке эксперты МАГАТЭ призвали ЗАЭС изучить все возможные варианты установки внешнего котла вместо выработки необходимого пара, что позволило бы площадке перевести все энергоблоки в состояние "холодного останова". Как сообщалось ранее, национальный регулятор Украины – Госатомрегулирования – издал распоряжения ограничить работу всех шести блоков состоянием "холодного останова", – объяснили в МАГАТЭ.