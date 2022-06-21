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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нардеп Шевченко впервые за три месяца написал в соцсети и заявил, что все это время "выполнял военно-политическую миссию"

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Шевченко заявил, что "любит Украину и все украинское". Раньше он обещал "противостоять националистам"
Шевченко заявил, что "любит Украину и все украинское". Раньше он обещал "противостоять националистам"
Скриншот: PavlovskyNews / Telegram

Нардеп Евгений Шевченко, исключенный из фракции "Слуга народа", заявил, что у него "появилась возможность снова вернуться в публичную плоскость". Об этом он написал в Telegram.

По словам политика, у него была "ситуация, при которой жизнь висела на волоске", но его спас Господь "и, конечно же, наши ребята из военной разведки".

"Давно не заходил в интернет и не видел всю эту чушь, о которой пишут некоторые бл...дские помойки. Официально заявляю, на сторону русских я не переходил и не собираюсь. Все это время я выполнял военно-политическую миссию. Какую именно – расскажу после войны", – написал Шевченко.

Он заявил также, что, выйдя в интернет, заметил, что "информационное поле полностью зачищено", а советники главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк "превратились в советскую газету "Правда".

"Я так понимаю, рот закрыли всем… И любое другое мнение считается государственной изменой", – написал политик.

При этом он подчеркнул, что сейчас главная задача – отстоять Украину, сохранить ее государственность и землю, а сам он "любит Украину и все украинское".  

"И еще! Президент Казахстана [Касым-Жомарт] Токаев сделал очень важное заявление. Хотелось бы услышать то же самое и от президента Беларуси", – добавил Шевченко, имея в виду, вероятно, слова Токаева о том, что Казахстан не признает "ЛДНР"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шевченко в самом начале написал несколько постов в соцсетях, в частности, 27 февраля он заявил, что участвовал в работе "по дипломатической линии, чтобы убедить и организовать разговор" между президентом Украины Владимиром Зеленским и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. 

7 марта в СМИ появилась информация, что СБУ задержала нардепа при попытке пересечь границу с Польшей. Через два дня Шевченко в Facebook опроверг это и заявил, что вступил в ВСУ и проходит службу в воинской части №А0515 (относится к ГУР Минобороны Украины). 

После этого публичной информации о нардепе не было. По информации движения "Чесно" на конец мая, он пропустил все заседания Верховной Рады, проведенные с начала полномасштабной войны. 

Контекст:

В августе 2020 года Шевченко опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой на выборах, несмотря на то, что Украина не признала последние президентские выборы в Беларуси, и высказал мнение, что против результатов выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги", и призвал белорусов "простить грехи Лукашенко".

20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко. При этом украинский нардеп заявил, что "давно мечтал" познакомиться с Лукашенко, а "36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом". Во фракции "Слуга народа" подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины.

23 мая после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича в Беларуси (для этого в Минске посадили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс) Шевченко высказался в поддержку властей Беларуси.

24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Фракция приняла такое решение из-за позиции политика по вопросу Беларуси.

После этого он обещал, что продолжит заниматься политикой, создаст собственный силовой блок из бывших беркутовцев и будет "противостоять националистам, которые у нас в Украине развелись".

Теги: Беларусь, разведка, война России против Украины, политик Евгений Шевченко
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