Нардеп Шевченко впервые за три месяца написал в соцсети и заявил, что все это время "выполнял военно-политическую миссию"

Шевченко заявил, что "любит Украину и все украинское". Раньше он обещал "противостоять националистам" Скриншот: PavlovskyNews / Telegram

По словам политика, у него была "ситуация, при которой жизнь висела на волоске", но его спас Господь "и, конечно же, наши ребята из военной разведки".

"Давно не заходил в интернет и не видел всю эту чушь, о которой пишут некоторые бл...дские помойки. Официально заявляю, на сторону русских я не переходил и не собираюсь. Все это время я выполнял военно-политическую миссию. Какую именно – расскажу после войны", – написал Шевченко.

Он заявил также, что, выйдя в интернет, заметил, что "информационное поле полностью зачищено", а советники главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк "превратились в советскую газету "Правда".

"Я так понимаю, рот закрыли всем… И любое другое мнение считается государственной изменой", – написал политик.

При этом он подчеркнул, что сейчас главная задача – отстоять Украину, сохранить ее государственность и землю, а сам он "любит Украину и все украинское".

"И еще! Президент Казахстана [Касым-Жомарт] Токаев сделал очень важное заявление. Хотелось бы услышать то же самое и от президента Беларуси", – добавил Шевченко, имея в виду, вероятно, слова Токаева о том, что Казахстан не признает "ЛДНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шевченко в самом начале написал несколько постов в соцсетях, в частности, 27 февраля он заявил, что участвовал в работе "по дипломатической линии, чтобы убедить и организовать разговор" между президентом Украины Владимиром Зеленским и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

7 марта в СМИ появилась информация, что СБУ задержала нардепа при попытке пересечь границу с Польшей. Через два дня Шевченко в Facebook опроверг это и заявил, что вступил в ВСУ и проходит службу в воинской части №А0515 (относится к ГУР Минобороны Украины).

После этого публичной информации о нардепе не было. По информации движения "Чесно" на конец мая, он пропустил все заседания Верховной Рады, проведенные с начала полномасштабной войны.