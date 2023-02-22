"Нас сюда закинули, как в ад. Я отвечаю, такого в Чечне даже не видел". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта

Оккупант рассказывает, что спецназ, который должен был прийти в качестве подкрепления, заменил солдат из соседней лесополосы и остался у них на позициях.

"А они нам чем помогут? Всю ночь бегали от этих, от коптеров, скидывали на нас. Нас сюда закинули, как в ад. Я отвечаю, такого в Чечне даже не видел", – говорит он.

По словам оккупанта, в 40 м от его позиции находятся украинские военные.

"Генерал сказал, спецназ сделает свое дело. Не знаю. Вон они сидят, 500 м от нас, головы не показывают", – говорит он.

Также он рассказал, что командование уже давно обещает вывести их с позиций, но эти обещания остаются невыполненными.