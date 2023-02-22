"Нас сюда закинули, как в ад. Я отвечаю, такого в Чечне даже не видел". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта

Оккупант рассказывает, что спецназ, который должен был прийти в качестве подкрепления, заменил солдат из соседней лесополосы и остался у них на позициях.
"А они нам чем помогут? Всю ночь бегали от этих, от коптеров, скидывали на нас. Нас сюда закинули, как в ад. Я отвечаю, такого в Чечне даже не видел", – говорит он.
По словам оккупанта, в 40 м от его позиции находятся украинские военные.
"Генерал сказал, спецназ сделает свое дело. Не знаю. Вон они сидят, 500 м от нас, головы не показывают", – говорит он.
Также он рассказал, что командование уже давно обещает вывести их с позиций, но эти обещания остаются невыполненными.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.