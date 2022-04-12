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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Не понимаю, почему Путин хотел убить конкретно Игоря Поклада? Такое разве можно простить? – Жена композитора

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Поклад: У нас сад, 56 соток. Разве я возьму лопату или грабли? Я буду бояться
Поклад: У нас сад, 56 соток. Разве я возьму лопату или грабли? Я буду бояться
Фото из семейного архива

В доме композитора Игоря Поклада в Ворзеле под Киевом российские оккупанты установили три растяжки. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщила жена композитора Светлана Поклад.

"Я увидела по телевизору репортаж, как выглядят растяжки. Более чудовищного орудия преступления нет – тонкая леска, и на ее конце мина. Если человек не заметит, заденет – взрыв. Это подло. После этого Костя сказал: "Слава Богу, ваш дом очищен". Вот так я узнала, что у нас тоже были растяжки. Они в кабинете поставили растяжку! Вторая была в гостиной и третья – в подвале. Вот одна из причин, почему возвращаться домой нельзя до тех пор, пока саперы не поработают", – рассказала Поклад.

По ее словам, российские военные – подлые захватчики. 

"Я по дому ходила не опасаясь, мне сказали, что дом проверили. Но когда узнала, что дом минировали, меня трясло, как, наверное, только в первые дни войны. Я понимала, что Игорь Дмитриевич мог зайти в кабинет или открыть крышку пианино и погибнуть. Понимаете, в кабинете композитора была растяжка! Не могу представить, если бы у меня на глазах подорвался мой муж или я бы у него на глазах... Или моя мама... Я не могу осознать. Не понимаю, почему Путин хотел убить конкретно композитора Игоря Поклада? У нас сад, 56 соток. Разве я возьму лопату или грабли? Я буду бояться. Кто знает, что эти твари не закопали что-то. Как что-то можно заметить в саду? Это подлые убийцы", – отметила Светлана Поклад

Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино? Полный текст интервью

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

В Гостомеле пропали без вести более 400 человек, в Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города. 10 апреля стало известно, что в селе Бузовая Киевской области после ухода российских оккупантов обнаружили могилу с погибшими украинцами.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, взрыв, война, военные, Киевская область, растяжка, война России против Украины, композитор, Игорь Поклад, интервью, российские военные, российские оккупанты, Ворзель
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