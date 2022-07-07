"Недолгой была вера в "освободителей" у тех, кто остался". Гайдай заявил, что оккупанты заставляют воевать жителей Лисичанска и Северодонецка

"Недолгой была вера в "освободителей" у тех, кто остался в Луганской области целенаправленно. Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли. Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина", – пояснил глава ОВА.

По его словам, за счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление ВСУ, чтобы "завершить выполнение хотя бы какой-то задачи".

"Ожидаем очередного усиления с их стороны. Воевать в равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать – тоже. Когда оно 10-кратное и разрешено стирать с лица земли крупные города – что-то получается. Но захватить автосообщение из Лисичанска в Бахмут россиянам не удается уже третий месяц", – подчеркнул Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)