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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Недолгой была вера в "освободителей" у тех, кто остался". Гайдай заявил, что оккупанты заставляют воевать жителей Лисичанска и Северодонецка

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Гайдай: Воевать в равных условиях оккупанты не в состоянии
Гайдай: Воевать в равных условиях оккупанты не в состоянии
Фото: ЕРА

Российские захватчики накапливают силы среди местных жителей оккупированных Лисичанска и Северодонецка Луганской области. Об этом 7 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Недолгой была вера в "освободителей" у тех, кто остался в Луганской области целенаправленно. Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли. Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина", – пояснил глава ОВА.

По его словам, за счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление ВСУ, чтобы "завершить выполнение хотя бы какой-то задачи".

"Ожидаем очередного усиления с их стороны. Воевать в равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать – тоже. Когда оно 10-кратное и разрешено стирать с лица земли крупные города – что-то получается. Но захватить автосообщение из Лисичанска в Бахмут россиянам не удается уже третий месяц", – подчеркнул Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.

Гайдай неоднократно отмечал, что оккупанты жестоко обстреливали Лисичанск, уничтожая в нем "дом за домом".  

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз. 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки

Российское минобороны завило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.

Теги: Россия, Украина, Северодонецк, Лисичанск, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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