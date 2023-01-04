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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Никто не будет останавливаться, пока россияне не сбегут из Украины – Офис президента Украины

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Подоляк заявил, что России нужно изучить смысл слов "международное право"
Подоляк заявил, что России нужно изучить смысл слов "международное право"
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил 4 января в Twitter, до каких пор не остановится Украина в противостоянии российской агрессии.

"Никто не будет останавливаться… пока россияне не сбегут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов "СВО"/военных преступников (официально войну против Украины в РФ называют "специальной военной операцией". – "ГОРДОН"), не изучат смысл понятия "международное право", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью произошла деоккупация частей Харьковской и Херсонской областей.

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 4 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 108 910 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, война, вторжение, преступление, международное право, война России против Украины, Михаил Подоляк, деоккупация, россияне
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