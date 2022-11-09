Общественное объявило о консервации телецентра "Карандаш" в Киеве на время войны и назвало три причины такого решения

В компании называют три причины: риски безопасности, присущие высотному зданию, минимизация энергозатрат и экономия бюджетных средств.

Член правления Общественного Родион Кочубей заявил, что работники покинули телецентр еще в начале полномасштабного вторжения. Он напомнил, что одни из первых ракетных ударов были по киевской телебашне, которая расположена рядом с "Карандашом", в результате чего телецентр также получил повреждения.

"Вопрос, оставаться там или нет, не стоял", – отметил Кочубей.

Он добавил, что телецентр – это 24-этажный небоскреб, где во время воздушной тревоги отключаются лифты, и в бомбоубежище нужно спускаться пешком длительное время, что также опасно для людей.

Также здание законсервируют из-за вопросов энергетической безопасности и минимизации энергозатрат "Карандаша", который имеет автономное отопление.

"Мы исходим из минимальных объемов потребления газа, необходимых для сохранения функционирования коммуникаций здания. Температурный режим будет на уровне 7−10 градусов. Работать при таких условиях невозможно", – считает Кочубей.

Ежегодно только на обслуживание и содержание телецентра уходит более 100 млн грн, включая коммунальные расходы, налог на землю, расходы на персонал, добавил он.

В этом году у Общественного, по словам члена правления, был "бюджет выживания", а на 2023-й выделено на 367 млн грн меньше, чем в 2022-м. Поэтому требуется прорабатывать "разные варианты экономии бюджетных средств", резюмировали в компании.