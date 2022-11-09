Общественное объявило о консервации телецентра "Карандаш" в Киеве на время войны и назвало три причины такого решения

В компании называют три причины: риски безопасности, присущие высотному зданию, минимизация энергозатрат и экономия бюджетных средств.
Член правления Общественного Родион Кочубей заявил, что работники покинули телецентр еще в начале полномасштабного вторжения. Он напомнил, что одни из первых ракетных ударов были по киевской телебашне, которая расположена рядом с "Карандашом", в результате чего телецентр также получил повреждения.
"Вопрос, оставаться там или нет, не стоял", – отметил Кочубей.
Он добавил, что телецентр – это 24-этажный небоскреб, где во время воздушной тревоги отключаются лифты, и в бомбоубежище нужно спускаться пешком длительное время, что также опасно для людей.
Также здание законсервируют из-за вопросов энергетической безопасности и минимизации энергозатрат "Карандаша", который имеет автономное отопление.
"Мы исходим из минимальных объемов потребления газа, необходимых для сохранения функционирования коммуникаций здания. Температурный режим будет на уровне 7−10 градусов. Работать при таких условиях невозможно", – считает Кочубей.
Ежегодно только на обслуживание и содержание телецентра уходит более 100 млн грн, включая коммунальные расходы, налог на землю, расходы на персонал, добавил он.
В этом году у Общественного, по словам члена правления, был "бюджет выживания", а на 2023-й выделено на 367 млн грн меньше, чем в 2022-м. Поэтому требуется прорабатывать "разные варианты экономии бюджетных средств", резюмировали в компании.
Российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве вечером 1 марта. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что произошла мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр" – телевышка находится рядом с мемориалом.
МВД Украины сообщило, что россияне попали по аппаратной телевышки – советник главы МВД Вадим Денисенко уточнил позднее в эфире телеканала "Рада", что это отдельное здание, в саму башню оккупанты не попали. Удар задел также бывшее военное кладбище, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
По данным ГСЧС, погибли как минимум пять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибшие во время удара шли по тротуару мимо башни. Как стало известно позднее, погиб также телеоператор канала LIVE Евгений Сакун.