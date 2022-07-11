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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Обстрел, бросают свежемобилизированных, они погибают, новый обстрел". Гайдай рассказал, как воюют оккупанты

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ВСУ не дают оккупантам захватить Луганскую область
ВСУ не дают оккупантам захватить Луганскую область
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российским оккупантам украинские военные не дают полностью захватить Луганскую область, заявил 11 июля в Telegram глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне пытаются безуспешно "дожать" Луганскую область. Вражеские склады в глубоком тылу продолжают пылать, некоторые детонируют днями, орки уже испытывают проблемы с подвозом боекомплектов. Логистика рашистов нарушена", – написал он.

Глава обладминистрации считает, что Луганская область "сдерживает россиян от наступления на города Донецкой области".

"Так называемая "оперативная пауза" россиян – это их беспомощность вследствие "хлопков" на складах", – считает Гайдай.

Он также объяснил, что жители оккупированной части региона "массово хотят уезжать, но путей сделать это безопасно нет, а ехать через несколько стран решаются не все".

Гайдай также опубликовал видео своего включения в эфир национального телемарафона, в котором рассказал о манере ведения боев оккупантами.

"Несколько часов артиллерийский обстрел, потом бросают туда [человек] 10-20-30 (до роты) вперед в бой. В основном это, кстати, свежемобилизированные, которых не жалко. Они погибают. Начинается опять новый обстрел. И так все время", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После ухода российских войск из северных областей Украины оккупанты сосредоточились на захвате Донбасса.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты захватили город. 3 июля украинские военные ушли из Лисичанска, последнего крупного города Луганской области, в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз.

Российское минобороны заявляло о полном захвате Луганской области. Украинские власти опровергали это.

Теги: Россия, Луганская область, война, Донбасс, вторжение, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, наступление, война России против Украины, война на Донбассе, российские оккупанты
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