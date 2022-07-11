"Обстрел, бросают свежемобилизированных, они погибают, новый обстрел". Гайдай рассказал, как воюют оккупанты

"Россияне пытаются безуспешно "дожать" Луганскую область. Вражеские склады в глубоком тылу продолжают пылать, некоторые детонируют днями, орки уже испытывают проблемы с подвозом боекомплектов. Логистика рашистов нарушена", – написал он.
Глава обладминистрации считает, что Луганская область "сдерживает россиян от наступления на города Донецкой области".
"Так называемая "оперативная пауза" россиян – это их беспомощность вследствие "хлопков" на складах", – считает Гайдай.
Он также объяснил, что жители оккупированной части региона "массово хотят уезжать, но путей сделать это безопасно нет, а ехать через несколько стран решаются не все".
Гайдай также опубликовал видео своего включения в эфир национального телемарафона, в котором рассказал о манере ведения боев оккупантами.
"Несколько часов артиллерийский обстрел, потом бросают туда [человек] 10-20-30 (до роты) вперед в бой. В основном это, кстати, свежемобилизированные, которых не жалко. Они погибают. Начинается опять новый обстрел. И так все время", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После ухода российских войск из северных областей Украины оккупанты сосредоточились на захвате Донбасса.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты захватили город. 3 июля украинские военные ушли из Лисичанска, последнего крупного города Луганской области, в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз.
Российское минобороны заявляло о полном захвате Луганской области. Украинские власти опровергали это.