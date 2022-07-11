"Обстрел, бросают свежемобилизированных, они погибают, новый обстрел". Гайдай рассказал, как воюют оккупанты

"Россияне пытаются безуспешно "дожать" Луганскую область. Вражеские склады в глубоком тылу продолжают пылать, некоторые детонируют днями, орки уже испытывают проблемы с подвозом боекомплектов. Логистика рашистов нарушена", – написал он.

Глава обладминистрации считает, что Луганская область "сдерживает россиян от наступления на города Донецкой области".

"Так называемая "оперативная пауза" россиян – это их беспомощность вследствие "хлопков" на складах", – считает Гайдай.

Он также объяснил, что жители оккупированной части региона "массово хотят уезжать, но путей сделать это безопасно нет, а ехать через несколько стран решаются не все".

Гайдай также опубликовал видео своего включения в эфир национального телемарафона, в котором рассказал о манере ведения боев оккупантами.

"Несколько часов артиллерийский обстрел, потом бросают туда [человек] 10-20-30 (до роты) вперед в бой. В основном это, кстати, свежемобилизированные, которых не жалко. Они погибают. Начинается опять новый обстрел. И так все время", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)