Обстрелы Донецкой области. Оккупанты ударили ракетами по отелю и суду в Авдеевке, погиб человек в Красногоровке

По информации Кириленко, погиб житель Красногоровки, ранены люди в Северном и Бахмуте.

Накануне утром россияне нанесли ракетный удар по Авдеевке – повреждены отель и здание суда.

В течение дня шесть раз были обстреляны окрестности Курахово, зафиксированы обстрелы в Очеретинской общине.

Также россияне обстреляли Часовоярскую и Соледарскую общины: Васюковку, Раздоловку, Орехово-Васильевку, Миньковку.

В Звановской общине разрушено три и повреждено шесть домов в Звановке, еще четыре дома повреждены в Переездном. Также несколько частных домов повреждены в Северске.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.