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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на востоке Украины провели несколько безуспешных штурмов, бои продолжаются – Генштаб ВСУ

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Украинские военные сдерживают наступление оккупантов на востоке
Украинские военные сдерживают наступление оккупантов на востоке
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook (архив)

Характер действий военных РФ в Украине остается без существенных изменений, оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ утром 30 июля.

На харьковском направлении враг вел огонь из артиллерии в районах Харькова, Прудянки, Черкасских Тишек, Борщевой, Лесного, Коробочкино, Мосьпаново и Старого Салтова.

На славянском направлении противник стрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков неподалеку от ряда населенных пунктов. Вел штурмовые действия в районах Бражковки и Дмитровки, успеха не имел, отошел.

На краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Краматорска, Северска, Спорного и других населенных пунктов, а также авиаудары возле Серебрянки и Спорного.

На бахмутском направлении россияне обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру в районах десятка населенных пунктов, включая Соледар и Бахмут. 

"Враг вел штурмовые действия в районах Вершины и Травневого, успеха не имел. Возле Семигорья, Зайцево и Вершины продолжаются боевые действия", – отметили в Генштабе. 

На авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидово, Авдеевки и Первомайского.

Также враг вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, но, по данным Генштаба ВСУ, успеха не имел. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.

На новопавловском направлении противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времевка, Новоселка и Новополь.

Вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел, отошел. Вблизи Павловки боевые действия продолжаются.

"На волынском и полесском направлениях ситуация без изменений. Признаков формирования наступательных группировок вооруженных сил Республики Беларусь и вооруженных сил РФ на указанных направлениях не отмечается", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

На северском направлении враг наносил удары по объектам инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02M7nhnMw7ZvW2yd4heXDpdjB7xXvMVsLVgQM337d5GHY8CxVK4XCpKoWWy8usLfFwl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, говорил глава областной военной администрации Олег Синегубов 29 мая.

Теги: Первомайское, Донецкая область, Сумская область, Донбасс, Генштаб ВСУ, Краматорск, Харьковская область, Марьинка, Авдеевка, Черниговская область, Пески, война России против Украины, Бахмут, Восток Украины
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