Оккупанты на востоке Украины провели несколько безуспешных штурмов, бои продолжаются – Генштаб ВСУ

На харьковском направлении враг вел огонь из артиллерии в районах Харькова, Прудянки, Черкасских Тишек, Борщевой, Лесного, Коробочкино, Мосьпаново и Старого Салтова.

На славянском направлении противник стрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков неподалеку от ряда населенных пунктов. Вел штурмовые действия в районах Бражковки и Дмитровки, успеха не имел, отошел.

На краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Краматорска, Северска, Спорного и других населенных пунктов, а также авиаудары возле Серебрянки и Спорного.

На бахмутском направлении россияне обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру в районах десятка населенных пунктов, включая Соледар и Бахмут.

"Враг вел штурмовые действия в районах Вершины и Травневого, успеха не имел. Возле Семигорья, Зайцево и Вершины продолжаются боевые действия", – отметили в Генштабе.

На авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидово, Авдеевки и Первомайского.

Также враг вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, но, по данным Генштаба ВСУ, успеха не имел. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.

На новопавловском направлении противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времевка, Новоселка и Новополь.

Вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел, отошел. Вблизи Павловки боевые действия продолжаются.

"На волынском и полесском направлениях ситуация без изменений. Признаков формирования наступательных группировок вооруженных сил Республики Беларусь и вооруженных сил РФ на указанных направлениях не отмечается", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

На северском направлении враг наносил удары по объектам инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

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