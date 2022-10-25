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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области, есть погибшие, ранен пятилетний ребенок – мэр

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В машине, расстрелянной оккупантами, был ребенок
В машине, расстрелянной оккупантами, был ребенок
Фото: EPA (архив)

В Херсонской области российские оккупанты обстреляли на блокпосту гражданский автомобиль. Об этом рассказал Общественному 25 октября мэр города Олешки Евгений Рыщук.

"Ночью мне позвонила местная жительница и рассказала, что ее родственники попали под обстрел. Подробности пока не известны. Но вроде бы на одном из российских блокпостов военные начали останавливать авто, а они не остановились", – сказал Рыщук. 

По его словам, люди ехали в автомобиле с тонированными окнами, а россияне относятся к таким подозрительно – предполагают, что в машине могут кого-то прятать.

"На данный момент известно о погибшем водителе, молодом парне. Он умер на месте. Пассажирка умерла в больнице. Пятилетний ребенок жив, ему ампутировали часть руки", – рассказал Рыщук.

Он уточнил, что пытается связаться с больницей и узнать подробности.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

18 октября командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта, а представители оккупационной "администрации Херсонской области" призвали местное население эвакуироваться.

Генеральный штаб ВСУ 19 октября сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, чтобы показать, что "все пропало", а сами готовят город к обороне.

Теги: Херсонская область, эвакуация, блокпост, война России против Украины, ребенок, погибшие, российские оккупанты
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