Оккупанты обстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области, есть погибшие, ранен пятилетний ребенок – мэр

"Ночью мне позвонила местная жительница и рассказала, что ее родственники попали под обстрел. Подробности пока не известны. Но вроде бы на одном из российских блокпостов военные начали останавливать авто, а они не остановились", – сказал Рыщук.

По его словам, люди ехали в автомобиле с тонированными окнами, а россияне относятся к таким подозрительно – предполагают, что в машине могут кого-то прятать.

"На данный момент известно о погибшем водителе, молодом парне. Он умер на месте. Пассажирка умерла в больнице. Пятилетний ребенок жив, ему ампутировали часть руки", – рассказал Рыщук.

Он уточнил, что пытается связаться с больницей и узнать подробности.