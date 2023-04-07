Оккупанты утром вывели в Черное море один ракетоноситель, залп может достигать восьми "Калибров" – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет до восьми ракет", – говорится в сообщении.

В Азовском море находится один российский корабль, в Средиземном – семь кораблей, три из которых являются носителями "Калибров". Общий залп может достигать 20 ракет.

6 апреля из-за мощного шторма в Черном море все носители российских крылатых ракет "Калибр" были заведены в пункты базирования.