Оккупанты вывели в Черное море четыре ракетоносителя, залп может достигать 24 "Калибров" – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, из них четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 24 ракет", – говорится в сообщении.

В Азовском море сосредоточен один российский корабль, в Средиземном – до семи кораблей, из них три носителя "Калибров", общий залп может достигать 20 ракет.

Инфографика: ВМС ЗС України / Facebook