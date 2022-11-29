Основные доходы России от экспорта должны быть прекращены – главы МИД стран Северной Европы и Балтии

"Мы соглашаемся с необходимостью продолжать налагать экономические издержки на Россию и другие страны, физические или юридические лица, поддерживающие агрессивную войну Москвы. Мы снова подчеркиваем необходимость усиления санкций против России и обеспечения жесткости и эффективности этих мер. Основные доходы России от экспорта должны быть прекращены, чтобы сделать невозможным финансирование ее войны против Украины. Мы должны продолжать повышать цену для России, пока последний российский солдат не покинет международно признанную территорию Украины и пока не прекратится российская агрессия", – говорится в заявлении.

Министры также подчеркнули важность ограничения выдачи шенгенских и национальных виз гражданам России для въезда в Европейский союз.

Заявление было сделано по итогам визита в Украину глав МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, Исландии – Тордиса Колбруна Гилфадоттира, Латвии – Эдгарса Ринкевичса, Литвы – Габриэлюса Ландсбергиса, Норвегии – Анникен Хюитфельдт, Финляндии – Пекки Хаависто и Швеции – Тобиаса Биллстрема 28 ноября. Они, в частности, встретились с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.