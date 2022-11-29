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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Основные доходы России от экспорта должны быть прекращены – главы МИД стран Северной Европы и Балтии

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Главы МИД семи стран посетили Украину 28 ноября
Главы МИД семи стран посетили Украину 28 ноября
Фото: EPA

Санкции против России за войну против Украины необходимо усиливать и обеспечивать жесткость и эффективность этих ограничительных мер. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Украины, опубликованном 28 ноября на сайте МИД Украины.

"Мы соглашаемся с необходимостью продолжать налагать экономические издержки на Россию и другие страны, физические или юридические лица, поддерживающие агрессивную войну Москвы. Мы снова подчеркиваем необходимость усиления санкций против России и обеспечения жесткости и эффективности этих мер. Основные доходы России от экспорта должны быть прекращены, чтобы сделать невозможным финансирование ее войны против Украины. Мы должны продолжать повышать цену для России, пока последний российский солдат не покинет международно признанную территорию Украины и пока не прекратится российская агрессия", – говорится в заявлении.

Министры также подчеркнули важность ограничения выдачи шенгенских и национальных виз гражданам России для въезда в Европейский союз.

Заявление было сделано по итогам визита в Украину глав МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, Исландии – Тордиса Колбруна Гилфадоттира, Латвии – Эдгарса Ринкевичса, Литвы – Габриэлюса Ландсбергиса, Норвегии – Анникен Хюитфельдт, Финляндии – Пекки Хаависто и Швеции – Тобиаса Биллстрема 28 ноября. Они, в частности, встретились с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Латвия, Эстония, Литва, санкции, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия, война России против Украины
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