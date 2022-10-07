Плохий: США с исторической, моральной и геополитической точек зрения – на стороне Украины

США будут поддерживать Украину, независимо от того, у власти будет республиканец или демократ, считает Плохий Фото: depositphotos.com

"Наша ситуация не уникальна в отношении помощи. Помощь чрезвычайно важна, но вряд ли бы мы имели сегодня Соединенные Штаты Америки без того, чтобы Франция поддержала восстание североамериканских колоний против Британии. То есть вряд ли бы имели сегодня Болгарию и Сербию, если бы Российская империя и Англия – в отношении Греции – не помогали освободиться от османского владычества. И так далее, и так далее. Мы здесь, опять-таки, входим в довольно знакомую для историка ситуацию развала империй. И с американской стороны... Соединенные Штаты Америки были одной из первых колоний, которые восстали против мировой империи – Британской. И вот этот заряд антиколониализма, антиимпериализма – традиционного антиимпериализма – он остается в Соединенных Штатах и сегодня", – сказал он.

В то же время, по мнению историка, США сейчас демонстрируют беспрецедентную солидарность с Украиной. Он отметил, что "такого настроя" не было со Второй мировой войны.

"Вторая мировая война в США известна как "гуд вор". Имеется в виду война, где было очень четко и ясно морально и этически, что такое черное, что такое белое, кто прав, а кто не прав. И вот эта агрессия России против Украины снова возвращает такую ясность, которой давно не было в мире", – отметил Плохий.

Он считает, что США с разных точек зрения – с исторической, "учитывая их историю", с моральной точки зрения, а также с геополитической – на стороне Украины.

"Неизвестно, кто будет следующим президентом. Но существует консенсус на уровне Конгресса, который фактически независим от того, кто будет президент, и независим от того, будет это "республиканец" или будет это "демократ". Конечно, могут быть какие-то изменения, подвижки и так далее, но США очень четко определились, что поле битвы сегодня, в сегодняшнем мире, самое важное: для США в том числе, не только для Украины – это то, что происходит сегодня в Украине", – подытожил историк.

Плохий: В истории остаются люди, которые действуют в переломные, ключевые моменты. На сегодня это Кравчук и Зеленский. Полная версия интервью

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