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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Плохий: США с исторической, моральной и геополитической точек зрения – на стороне Украины

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США будут поддерживать Украину, независимо от того, у власти будет республиканец или демократ, считает Плохий
США будут поддерживать Украину, независимо от того, у власти будет республиканец или демократ, считает Плохий
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки демонстрируют беспрецедентную солидарность с Украиной и на ее стороне с разных точек зрения. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий.

"Наша ситуация не уникальна в отношении помощи. Помощь чрезвычайно важна, но вряд ли бы мы имели сегодня Соединенные Штаты Америки без того, чтобы Франция поддержала восстание североамериканских колоний против Британии. То есть вряд ли бы имели сегодня Болгарию и Сербию, если бы Российская империя и Англия – в отношении Греции – не помогали освободиться от османского владычества. И так далее, и так далее. Мы здесь, опять-таки, входим в довольно знакомую для историка ситуацию развала империй. И с американской стороны... Соединенные Штаты Америки были одной из первых колоний, которые восстали против мировой империи – Британской. И вот этот заряд антиколониализма, антиимпериализма – традиционного антиимпериализма – он остается в Соединенных Штатах и сегодня", – сказал он.

В то же время, по мнению историка, США сейчас демонстрируют беспрецедентную солидарность с Украиной. Он отметил, что "такого настроя" не было со Второй мировой войны.

"Вторая мировая война в США известна как "гуд вор". Имеется в виду война, где было очень четко и ясно морально и этически, что такое черное, что такое белое, кто прав, а кто не прав. И вот эта агрессия России против Украины снова возвращает такую ясность, которой давно не было в мире", – отметил Плохий.

Он считает, что США с разных точек зрения – с исторической, "учитывая их историю", с моральной точки зрения, а также с геополитической – на стороне Украины.

"Неизвестно, кто будет следующим президентом. Но существует консенсус на уровне Конгресса, который фактически независим от того, кто будет президент, и независим от того, будет это "республиканец" или будет это "демократ". Конечно, могут быть какие-то изменения, подвижки и так далее, но США очень четко определились, что поле битвы сегодня, в сегодняшнем мире, самое важное: для США в том числе, не только для Украины – это то, что происходит сегодня в Украине", – подытожил историк.

Плохий: В истории остаются люди, которые действуют в переломные, ключевые моменты. На сегодня это Кравчук и Зеленский. Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября. 

США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

28 сентября Пентагон в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) объявил о новом пакете оборонной помощи на $1,1 млрд, в который в том числе войдут 18 новых установок HIMARS (их поставка растянется на несколько лет).

Также Байден подписал закон о финансировании правительства США до 16 декабря, сообщила 30 сентября пресс-служба Белого дома. Документ включает помощь Украине на сумму около $12,3 млрд.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией – $16,8 млрд.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, оружие, война, Пентагон, помощь, вторжение, Вторая мировая война, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Плохий, ленд-лиз
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