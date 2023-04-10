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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пока Киев был в полуокружении, эта договоренность держалась". Порошенко рассказал, как помирился с Зеленским

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У лидеров партий и фракций в день вторжения "состоялся очень содержательный и хороший разговор" с Зеленским, рассказал Порошенко
У лидеров партий и фракций в день вторжения "состоялся очень содержательный и хороший разговор" с Зеленским, рассказал Порошенко
Фото: EPA (архив)

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что 24 февраля 2022 года, в день вторжения России, он договорился с президентом Владимиром Зеленским начать отношения "с чистого листа" и объединиться против общего врага: лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина. Об этом Порошенко рассказал в опубликованном 10 апреля подкасте "Украинской правды".

В тот день после введения военного положения большинство народных депутатов разошлись, а у спикера парламента Руслана Стефанчука собрались лидеры фракций, которые решили срочно встретиться с президентом и "сверить часы", рассказал "Украинской правде" Стефанчук. 

"Сразу после заседания Рады мы спустились с председателями фракций вниз и договорились об одной очень важной вещи: на этот период у нас нет фракций и групп, а есть одна фракция – Украина. Мы создаем антивоенную коалицию в Верховной Раде. И с этим решением я созвонился с президентом, говорю, что нам нужно встретиться и обсудить все", – сказал спикер. 

После этого парламентская делегация отправилась на Банковую для встречи с президентом. Там, по словам Порошенко, прошла подобная беседа, результатом которой стала договоренность о единстве. 

"Мы остались после встречи с главами фракций, состоялся очень содержательный и хороший разговор с Зеленским. Были [экс-спикер Рады Дмитрий] Разумков и другие. Мы договорились, что дальше – чистый лист, tabula rasa. "Я больше не лидер оппозиции, вы не мой оппонент. У нас есть один враг – это Путин". Это буквально дословно. И это исходило не только от меня, это Зеленский предложил. И по крайней мере пока Киев был в полуокружении, эта договоренность держалась", – поделился Порошенко.

11 марта 2022 года Порошенко рассказал, что у него было несколько встреч с Зеленским, по итогам которых политики решили "выступать единым фронтом".

Однако уже в мае у Порошенко возникли проблемы с выездом из страны для участия в международных мероприятиях. 

А в Офисе президента Украины, комментируя отключение от цифрового эфира телеканалов "Прямий", "Еспресо" и "5 канал", заявили в мае 2022 года, что они "транслировали человека, который очень самовлюблен".

24 февраля 2023 года во время пресс-конференции Зеленский в ответ на вопрос журналистки "5 канала" сказал, что он "уничтожил российское присутствие в парламенте Украины, уничтожил российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов. Извините, один из них – владелец вашего канала". Порошенко в ответ подчеркнул, что не будет "поддаваться на провокации", чтобы не дать врагу "разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю вражду".

Контекст:

Отношения между Зеленским и Порошенко были напряженными со времен президентских выборов 2019 года. Они обострились в конце 2021 года, когда Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах.

Всего, по словам Порошенко, против него было 130 уголовных производств, 40 из них к ноябрю 2021-го закрыли.

В начале февраля 2022 года Путин предложил Порошенко политическое убежище, но тот отказался.

Теги: Верховная Рада, Петр Порошенко, оппозиция, политика, Владимир Зеленский, война России против Украины, Руслан Стефанчук
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