"Пока Киев был в полуокружении, эта договоренность держалась". Порошенко рассказал, как помирился с Зеленским

У лидеров партий и фракций в день вторжения "состоялся очень содержательный и хороший разговор" с Зеленским, рассказал Порошенко Фото: EPA (архив)

В тот день после введения военного положения большинство народных депутатов разошлись, а у спикера парламента Руслана Стефанчука собрались лидеры фракций, которые решили срочно встретиться с президентом и "сверить часы", рассказал "Украинской правде" Стефанчук.

"Сразу после заседания Рады мы спустились с председателями фракций вниз и договорились об одной очень важной вещи: на этот период у нас нет фракций и групп, а есть одна фракция – Украина. Мы создаем антивоенную коалицию в Верховной Раде. И с этим решением я созвонился с президентом, говорю, что нам нужно встретиться и обсудить все", – сказал спикер.

После этого парламентская делегация отправилась на Банковую для встречи с президентом. Там, по словам Порошенко, прошла подобная беседа, результатом которой стала договоренность о единстве.

"Мы остались после встречи с главами фракций, состоялся очень содержательный и хороший разговор с Зеленским. Были [экс-спикер Рады Дмитрий] Разумков и другие. Мы договорились, что дальше – чистый лист, tabula rasa. "Я больше не лидер оппозиции, вы не мой оппонент. У нас есть один враг – это Путин". Это буквально дословно. И это исходило не только от меня, это Зеленский предложил. И по крайней мере пока Киев был в полуокружении, эта договоренность держалась", – поделился Порошенко.

11 марта 2022 года Порошенко рассказал, что у него было несколько встреч с Зеленским, по итогам которых политики решили "выступать единым фронтом".

Однако уже в мае у Порошенко возникли проблемы с выездом из страны для участия в международных мероприятиях.

А в Офисе президента Украины, комментируя отключение от цифрового эфира телеканалов "Прямий", "Еспресо" и "5 канал", заявили в мае 2022 года, что они "транслировали человека, который очень самовлюблен".

24 февраля 2023 года во время пресс-конференции Зеленский в ответ на вопрос журналистки "5 канала" сказал, что он "уничтожил российское присутствие в парламенте Украины, уничтожил российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов. Извините, один из них – владелец вашего канала". Порошенко в ответ подчеркнул, что не будет "поддаваться на провокации", чтобы не дать врагу "разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю вражду".