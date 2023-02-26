"Послушал – и забыл". Порошенко прокомментировал слова Зеленского об "уничтожении олигархов" и "Минских соглашениях"

По словам Порошенко, несколько СМИ попросили его прокомментировать "достаточно жесткий выпад в ваш адрес в ответ на вопросы журналистки "Пятого".
"Что я могу на это сказать? Каждый украинец устал от войны, а от усталости – эмоции. А их надо контролировать нам всем, в том числе и мне. Много чего иногда хочется сказать, тем более, есть что. Но у каждого украинского политика и государственника сегодня – только один враг. Это – [президент РФ Владимир] Путин и вся его рашистская нечисть. Враг знает: его единственный шанс – это разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю вражду. Не стоит поддаваться на такие провокации", – считает Порошенко.
Он подчеркнул, что единство украинцев и украинских политиков в противостоянии с врагом сейчас – "огромная ценность" и залог победы Украины.
"Поэтому ничего не планирую менять в своей стратегии из-за реплики на пресс-конференции. Послушал – и забыл", – подытожил Порошенко.
Он добавил, что основой демократии была и остается свобода слова, при которой задача журналистов – задавать вопросы, а задача политиков – "на них спокойно отвечать".
24 февраля во время пресс-конференции Зеленский в ответ на вопрос журналистки "5 канала" сказал, что он "уничтожил российское присутствие в парламенте Украины, уничтожил российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов. Извините, один из них – владелец вашего канала".
Он также сказал, что сейчас власти Украины "борются, а не подписывают предательские договоры, Минские соглашения" (подписанные при Порошенко). "В чем суть? В том, что мы победим, даже при таком, как есть, президенте, а вот с тем, что был, мы не победили", – заявил Зеленский.
Порошенко был собственником "5 канала" и канала "Прямий", но после принятия закона об олигархах заявил об их продаже холдингу "Свободные медиа". СМИ писали, что в числе новых совладельцев "Прямого" и "5 канала" есть компании Порошенко.
Отношения между Зеленским и Порошенко были напряженными со времен президентских выборов 2019 года. Они обострились в конце 2021 года, когда Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах.
Всего, по словам Порошенко, против него было 130 уголовных производств, 40 из них к ноябрю 2021-го закрыли.
В начале февраля 2022 года Путин предложил Порошенко политическое убежище, но тот отказался.
После начала полномасштабного российского вторжения Порошенко 12 марта заявил, что у него было несколько встреч с Зеленским, по итогам которых политики решили "выступать единым фронтом".
Однако уже после этого у Порошенко возникли проблемы с выездом из страны для участия в международных мероприятиях.
А в Офисе президента Украины, комментируя отключение от цифрового эфира телеканалов "Прямий", "Еспресо" и "5 канал", заявили в мае 2022 года, что они "транслировали человека, который очень самовлюблен".