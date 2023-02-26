"Послушал – и забыл". Порошенко прокомментировал слова Зеленского об "уничтожении олигархов" и "Минских соглашениях"

Порошенко: У каждого украинского политика и государственника сегодня только один враг. Это – Путин и вся его рашистская нечисть Фото: Петро Порошенко / Facebook

По словам Порошенко, несколько СМИ попросили его прокомментировать "достаточно жесткий выпад в ваш адрес в ответ на вопросы журналистки "Пятого".

"Что я могу на это сказать? Каждый украинец устал от войны, а от усталости – эмоции. А их надо контролировать нам всем, в том числе и мне. Много чего иногда хочется сказать, тем более, есть что. Но у каждого украинского политика и государственника сегодня – только один враг. Это – [президент РФ Владимир] Путин и вся его рашистская нечисть. Враг знает: его единственный шанс – это разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю вражду. Не стоит поддаваться на такие провокации", – считает Порошенко.

Он подчеркнул, что единство украинцев и украинских политиков в противостоянии с врагом сейчас – "огромная ценность" и залог победы Украины.

"Поэтому ничего не планирую менять в своей стратегии из-за реплики на пресс-конференции. Послушал – и забыл", – подытожил Порошенко.

Он добавил, что основой демократии была и остается свобода слова, при которой задача журналистов – задавать вопросы, а задача политиков – "на них спокойно отвечать".

24 февраля во время пресс-конференции Зеленский в ответ на вопрос журналистки "5 канала" сказал, что он "уничтожил российское присутствие в парламенте Украины, уничтожил российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов. Извините, один из них – владелец вашего канала".

Он также сказал, что сейчас власти Украины "борются, а не подписывают предательские договоры, Минские соглашения" (подписанные при Порошенко). "В чем суть? В том, что мы победим, даже при таком, как есть, президенте, а вот с тем, что был, мы не победили", – заявил Зеленский.