"Попадет как сахар в улей". Мэр Николаева заявил, что любая попытка высадки российского десанта будет обречена

"Знаете, во время Второй мировой войны высадка десанта могла каким-то образом повлиять на ход войны. Но сегодня высадка десанта будет обречена. В Украине в целом и в Николаевской области в частности столько вооруженных людей – и они вооружены не просто автоматами Калашникова, а более тяжелым оружием – так что этот десант попадет как сахар в улей. Он будет просто уничтожен", – подчеркнул мэр.
Он отметил, что захватчики уже предпринимали попытки высадить свой десант в Николаевской области.
"Потом здесь по лесам в Николаевской области наши охотники их ловили и всех уничтожили. Этот десант можно сбросить либо с неба, либо подойти с моря. Думаю, оба случая рассматриваются нашей армией, и она готова встречать агрессора с оружием в руках", – сказал Сенкевич.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.