ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Попадет как сахар в улей". Мэр Николаева заявил, что любая попытка высадки российского десанта будет обречена

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сенкевич: По лесам в Николаевской области наши охотники ловили российских десантников и всех уничтожили
Сенкевич: По лесам в Николаевской области наши охотники ловили российских десантников и всех уничтожили
Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook

Если российские оккупанты попытаются высадить в Николаевской области свой десант, он будет уничтожен. Об этом в опубликованном 10 июня интервью "РБК-Украина" заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Знаете, во время Второй мировой войны высадка десанта могла каким-то образом повлиять на ход войны. Но сегодня высадка десанта будет обречена. В Украине в целом и в Николаевской области в частности столько вооруженных людей – и они вооружены не просто автоматами Калашникова, а более тяжелым оружием – так что этот десант попадет как сахар в улей. Он будет просто уничтожен", – подчеркнул мэр.

Он отметил, что захватчики уже предпринимали попытки высадить свой десант в Николаевской области.

"Потом здесь по лесам в Николаевской области наши охотники их ловили и всех уничтожили. Этот десант можно сбросить либо с неба, либо подойти с моря. Думаю, оба случая рассматриваются нашей армией, и она готова встречать агрессора с оружием в руках", – сказал Сенкевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Теги: Россия, Украина, Николаев, десантники, Николаевская область, война России против Украины, Александр Сенкевич, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении
"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении
Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко
Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко
Роднянский: Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом
Роднянский: Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в суп сыпал!" Макаревич прокомментировал заявление о причастности к "госперевороту в Беларуси"
"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в суп сыпал!" Макаревич прокомментировал заявление о причастности к "госперевороту в Беларуси"
Алисса Милано снялась в желто-синей футболке. Видео
Алисса Милано снялась в желто-синей футболке. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (108853)
2
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (88189)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (85548)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (39332)
5
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (28854)
6
"Моя бесконечная любовь". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь (28023)
7
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (24862)
8
"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам (24180)
 
 
 
 