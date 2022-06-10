"Попадет как сахар в улей". Мэр Николаева заявил, что любая попытка высадки российского десанта будет обречена

Сенкевич: По лесам в Николаевской области наши охотники ловили российских десантников и всех уничтожили Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook

"Знаете, во время Второй мировой войны высадка десанта могла каким-то образом повлиять на ход войны. Но сегодня высадка десанта будет обречена. В Украине в целом и в Николаевской области в частности столько вооруженных людей – и они вооружены не просто автоматами Калашникова, а более тяжелым оружием – так что этот десант попадет как сахар в улей. Он будет просто уничтожен", – подчеркнул мэр.

Он отметил, что захватчики уже предпринимали попытки высадить свой десант в Николаевской области.

"Потом здесь по лесам в Николаевской области наши охотники их ловили и всех уничтожили. Этот десант можно сбросить либо с неба, либо подойти с моря. Думаю, оба случая рассматриваются нашей армией, и она готова встречать агрессора с оружием в руках", – сказал Сенкевич.

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