Раду хотели собрать под "Родиной-матерью". Стефанчук рассказал о первом заседании после вторжения РФ

По его словам, в тот день депутаты начали договариваться о проведении заседания в помещении под монументом в партийных чатах. Ключевой задачей Рады было согласование введения военного положения в Украине и объявления мобилизации. Чтобы соответствующий указ президента Владимира Зеленского вступил в силу, его должны были одобрить народные депутаты.

"И вот некоторые из наших коллег начали двигаться туда. Приехали лидеры фракций и групп. И один из больших хайпожоров начал включаться на видео, что вот "я иду туда, у нас заседание будет в "Родине-матери". Мы это все увидели и решили, что нет, все же будем собираться в ВР на Грушевского, 5", – рассказал Стефанчук.