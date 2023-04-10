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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Раду хотели собрать под "Родиной-матерью". Стефанчук рассказал о первом заседании после вторжения РФ

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Стефанчук рассказал о работе Верховной Рады 24 февраля 2022 года
Стефанчук рассказал о работе Верховной Рады 24 февраля 2022 года
Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Утром 24 февраля 2022 года, когда уже стало известно о полномасштабном вторжении России в Украину, депутаты планировали собраться на заседание в монументе "Родина-мать", однако отказались от этой идеи из-за лишней огласки. Об этом вспоминал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в опубликованном 10 апреля подкасте "Украинской правды".

По его словам, в тот день депутаты начали договариваться о проведении заседания в помещении под монументом в партийных чатах. Ключевой задачей Рады было согласование введения военного положения в Украине и объявления мобилизации. Чтобы соответствующий указ президента Владимира Зеленского вступил в силу, его должны были одобрить народные депутаты.

"И вот некоторые из наших коллег начали двигаться туда. Приехали лидеры фракций и групп. И один из больших хайпожоров начал включаться на видео, что вот "я иду туда, у нас заседание будет в "Родине-матери". Мы это все увидели и решили, что нет, все же будем собираться в ВР на Грушевского, 5", – рассказал Стефанчук.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Верховная Рада, военное положение, вторжение, война России против Украины, Руслан Стефанчук
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