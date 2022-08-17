Резников рассказал, возможна ли "заморозка" войны с Россией

Резников: Между РФ и Украиной не конфликт, а открытая война двух регулярных армий Фото: EPA

Он отметил, что ресурс армии РФ в войне против Украины иссякает и они будут нуждаться в восстановлении.

"Охлаждения ситуации с точки зрения боевых столкновений возможны. "Заморозка" того, что люди хотят называть конфликтом, я не вижу, потому что это не конфликт, это война. Это открытая война двух регулярных армий. Причем одна армия вторглась на территорию своего соседа без какого-либо легитимного объяснения и вообще права на это. Поэтому это война на выживание. Мы будем защищаться, чтобы выжить", – заявил глава Минобороны.