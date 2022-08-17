Резников рассказал, возможна ли "заморозка" войны с Россией

Он отметил, что ресурс армии РФ в войне против Украины иссякает и они будут нуждаться в восстановлении.
"Охлаждения ситуации с точки зрения боевых столкновений возможны. "Заморозка" того, что люди хотят называть конфликтом, я не вижу, потому что это не конфликт, это война. Это открытая война двух регулярных армий. Причем одна армия вторглась на территорию своего соседа без какого-либо легитимного объяснения и вообще права на это. Поэтому это война на выживание. Мы будем защищаться, чтобы выжить", – заявил глава Минобороны.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
Президент Украині Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отмечал, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий.
9 августа Зеленский заявил, что "после этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта".