ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников рассказал, возможна ли "заморозка" войны с Россией

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Между РФ и Украиной не конфликт, а открытая война двух регулярных армий
Резников: Между РФ и Украиной не конфликт, а открытая война двух регулярных армий
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что "заморозки" войны, развязанной Россией против Украины, не будет. Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки", которое вышло 16 августа.

Он отметил, что ресурс армии РФ в войне против Украины иссякает и они будут нуждаться в восстановлении.

"Охлаждения ситуации с точки зрения боевых столкновений возможны. "Заморозка" того, что люди хотят называть конфликтом, я не вижу, потому что это не конфликт, это война. Это открытая война двух регулярных армий. Причем одна армия вторглась на территорию своего соседа без какого-либо легитимного объяснения и вообще права на это. Поэтому это война на выживание. Мы будем защищаться, чтобы выжить", – заявил глава Минобороны.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. 

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Президент Украині Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отмечал, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий.

9 августа Зеленский заявил, что "после этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
"Всегда великолепна и сексуальна". 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин перед камерой. Видео
"Всегда великолепна и сексуальна". 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин перед камерой. Видео
"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке
"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке
"Такая красотка". Деми Мур позировала на яхте в розовом бикини
"Такая красотка". Деми Мур позировала на яхте в розовом бикини
  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов
  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов
  Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа
  Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (294851)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (91435)
3
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (47071)
4
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (44625)
5
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (38923)
6
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (35332)
7
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (30186)
8
Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа (28803)
 
 
 
 