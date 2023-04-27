Резников заявил, что для Украины основным приоритетом остается ПВО

"ПВО оставалось, остается и будет приоритетом №1, потому что это обеспечение безопасности по всей стране – и во Львове, и в Виннице, и в Тернополе, и в Одессе, и в Харькове, и в Киеве, и в Житомире. Потому что прилететь может куда угодно. Это возможность развиваться стране, детям ходить в школу, студентам – в университеты, врачам лечить людей, аграриям собирать зерно – это все безопасность неба. Это выживаемость страны, способность производить продукты, платить налоги, пополнять бюджет, за счет которого содержится армия, что очень дорого", – подчеркнул министр.
Он отметил, что важной составляющей частью ПВО также является современная авиация.
"У нас есть система советская, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО. Принципиально уже решено, какие это системы, а теперь надо увеличить их количество и количество ракет к ним. И плюс не забываем, что авиационная платформа – это тоже часть ПВО. То есть современный самолет поколения 4++ как полноценная закрытая система ПВО. Потому что он будет тогда закрывать “лакуны”, провалы имеющихся у нас систем советского образца", – резюмировал Резников.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. С тех пор были новые сбития.
Россия использовала для ударов по Украине весь стратегический запас высокоточных ракет и перешла на более дешевые варианты, отметил Игнат 19 апреля. Россия к осени не сможет накопить даже трети ракетного потенциала, который у нее был, добавил спикер 23 апреля.
Украина нуждается в увеличении поставок не только зенитно-ракетных комплексов, но и ракет к ним, поскольку осенью и зимой украинская ПВО израсходовала большое количество ракет для отражения массированных атак РФ, заявил Игнат 20 апреля.
По его словам, на вооружении ВСУ уже находятся современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие.