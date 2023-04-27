Резников заявил, что для Украины основным приоритетом остается ПВО

"ПВО оставалось, остается и будет приоритетом №1, потому что это обеспечение безопасности по всей стране – и во Львове, и в Виннице, и в Тернополе, и в Одессе, и в Харькове, и в Киеве, и в Житомире. Потому что прилететь может куда угодно. Это возможность развиваться стране, детям ходить в школу, студентам – в университеты, врачам лечить людей, аграриям собирать зерно – это все безопасность неба. Это выживаемость страны, способность производить продукты, платить налоги, пополнять бюджет, за счет которого содержится армия, что очень дорого", – подчеркнул министр.

Он отметил, что важной составляющей частью ПВО также является современная авиация.

"У нас есть система советская, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО. Принципиально уже решено, какие это системы, а теперь надо увеличить их количество и количество ракет к ним. И плюс не забываем, что авиационная платформа – это тоже часть ПВО. То есть современный самолет поколения 4++ как полноценная закрытая система ПВО. Потому что он будет тогда закрывать “лакуны”, провалы имеющихся у нас систем советского образца", – резюмировал Резников.